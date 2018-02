« Questions de politique » : Marseille, Gaudin, Muselier, les municipales, Giptis… Yves Moraine se révèle

Le maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements de Marseille est l’invité de ce deuxième numéro de « Questions de politique ». Une rencontre dans le studio de Gomet’ enregistrée le 29 janvier 2018, au cours de laquelle Yves Moraine répond sans détour.

Pour ce deuxième numéro de « Questions de politique », Yves Moraine, maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements de Marseille revient sur son engagement en politique aux côtés de Jean-Claude Gaudin. A 48 ans, depuis peu, le président du groupe « Marseille en avant » au conseil municipal évoque également «J’aime mon 6/8 propre», une « initiative innovante » portée sa mairie de secteur, mais aussi plus largement sur les projets qu’il défendra en 2018 pour la ville de Marseille. Sa défaite aux législatives, l’agitation autour de la succession de Jean-Claude Gaudin, les dernières déclarations de Renaud Muselier… Yves Moraine revient sur ces épisodes de la vie politique marseillaise. Sans masquer ses ambitions, il entend rester « disponible » dans l’éventualité de mener une « dream team » pour les municipales de 2020, ou à défaut être un « artisan inlassable de l’union » pour la réussite d’un projet, d’une vision « moderne » pour Marseille, portée par son parti. Il nous confie également son coup de gueule de ce début d’année et son coup de cœur du moment. Quand Yves Moraine se révèle. Regardez.