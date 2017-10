Puits Yvon Morandat : vers une cité des sciences et de l’industrie dans le cœur métropolitain ?

Le projet de reconversion du puits Yvon Morandat (ancien charbonnage arrêté en 2003) initié par la Ville de Gardanne et piloté par la Semag (société d’économie mixte de Gardanne et sa région) a reçu, mercredi 11 octobre, le prix « Ville de demain, ville intelligente » au congrès des entreprises publiques locales (EPL), en présence du secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu. C’est une étape symbolique mais le début d’une reconnaissance pour un projet qui voudrait s’inscrire dans le cœur de la stratégie économique métropolitaine.

« Le puits Morandat, engagé dans une phase de transformation intense, est en effet en train de devenir un pôle économique, culturel et énergétique de référence de l’aire métropolitaine » souligne la Semag. L’objectif à terme est ambitieux : accueillir plus de 1 000 emplois sur le site à travers l’implantation d’entreprises innovantes.

Vers un centre de culture scientifique

Ce projet sera également complété par la création d’un centre de culture scientifique, technologique et industriel. Lieu de synergies entre sciences, économie, technologie, éducation, recherche et développement, celui-ci sera un espace de valorisation de l’histoire de la mine tout comme un véritable laboratoire expérimental ouvert aux entreprises et au grand public.

La première tranche des travaux de viabilisation a été livrée cet été. La mise en service du réseau d’énergie est prévue pour l’été 2018 et les travaux de construction des premiers bâtiments neufs ont d’ores et déjà démarré. Plusieurs entreprises sont aussi installées dans l’hôtel d’entreprises situé dans le bâtiment central de la zone. Le projet Mirandat s’inscrit bien sûr aussi en synergies avec les autres atouts du territoire qu’ils soient industriels (Altea, Uniper, …) ou universitaire (campus Georges Charpak Provence).

(Photo une : maquette projet Ville de Gardanne XDR)