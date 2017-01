Prospectus : Adrexo fait naître Hopps Group

Les nouveaux propriétaires de l’entreprise de distribution d’imprimés publicitaires Adrexo, ancienne filiale de Spir communication, viennent de créer un holding pour former « un nouvel acteur français de la livraison, des services et de la communication de proximité » : Hopps Group. Pour un euro symbolique, Adrexo a été racheté par Eric Paumier, Guillaume Salabert et Frédéric Pons, déjà propriétaires de Colis Privé et de Cibléo, société spécialisée dans la création de réseaux de distribution sur-mesure.

L’objectif : « développer les synergies commerciales » avec ces deux entreprises et monter en gamme pour devenir le leader de la communication de proximité. De nouvelles passerelles seront donc à prévoir dans les prochains mois entre Adrexo, Colis Privé et Cibléo. Le trio entend également « renforcer l’activité de la société autour de l’imprimé publicitaire et développer de nouvelles offres, notamment digitales ». Cette dynamique devrait permettre aux sociétés « de passer d’un chiffre d’affaires de 430 millions d’euros en 2016 à 600 millions d’euros en 2019″, selon les investisseurs.

L’emploi chez Adrexo sera préservé. Hopps Group compte à présent plus de 20.000 collaborateurs répartis sur 250 sites. Rappelons que la société diffuse chaque année plus de 9 milliards de prospectus publicitaires et édite le site Promodeclic. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 278,4 millions d’euros en 2005.