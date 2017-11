Programme Impact : Aix-Marseille, solidaire et ingénieuse, comme on l’aime

Encore une belle soirée à la Villa Gaby jeudi 26 octobre, sur les hauteurs de la colline du Roucas Blanc à Marseille. Cette fois le rendez-vous était fixé pour célébrer les lauréats du Programme Impact Aix Marseille Provence lancé par l’ONG internationale Ashoka avec son partenaire local, l’incubateur pour entreprendre solidaire Inter-Made basé à la Friche Belle de Mai, et le soutien d’Archery (fonds de dotation de la société d’investissements Meridiam). Les cinq lauréats qui ont bénéficié d’un programme d’accélération durant 5 mois étaient connus (lire plus bas) mais il s’agissait durant la soirée, animée par Tarik Ghezali, de Marseille Solutions, de distinguer celui qui remporterait le prix du jury.

La Tribu Meinado : aider les parents en difficultés

C’est finalement La Tribu Meinado, installée rue Guy Môquet dans le 1er arrondissement de Marseille qui a été retenue. Cindy Gasser, directrice et fondatrice du projet s’est réjouie de cette récompense et du programme d’accompagnement. « Impact confirme tout le potentiel de La tribu et légitime son ambition. » La Tribu Meinado vise à soutenir la parentalité par des actions d’accompagnement des parents. Un prix supplémentaire, le coup de coeur du jury, a été décerné au collectif Yes We Camp qui s’était fait remarquer à Marseille en 2013 en installant un camping éphémère à l’Estaque. Spécialiste de commandes artistiques et d’occupations d’espaces urbains vacants, Yes We camp qui a lancé à Paris, dans le 14e arrondissement, le projet Grands Voisins, travaille de nouveau à Marseille sur le site du projet Foresta, sur la colline au sud du centre commercial Grand Littoral dans les quartiers Nord de Marseille.

Enfants, formation, recyclage… les multiples facettes de l’ESS

Nicolas Détrie, le directeur-fondateur de Yes We Camp, lui aussi souligne les avancées engendrées par le programme Impact : « mettre des mots sur nos processus pour affirmer une méthode, identifier l’impact social de nos actions, et penser notre modèle de développement sur les prochaines années. Il y aura clairement un avant et un après. » Les trois autres lauréats portent aussi des projets originaux, alliant solidarité et modèle économique : Môm’ Sud (essaimage de l’association parisienne Môm’ Artre) propose des espaces de gardes des enfants en s’appuyant sur l’activité artistique. La boutique école Skola, présentée par Samir Tighilt, ouvre sa 2e saison aux Terrasses dyu port et permet à des jeunes d’apprendre la vente en conditions réelles. Enfin, Oléo Déclic (recyclage d’huiles de cuisson) présentée par Alain Vigier adopte l’économie circulaire. Créée en 2011, Oléo-Déclic est une association loi 1901 dont l’objectif est la réduction de l’empreinte écologique des activités humaines. L’économie sociale et solidaire (ESS) est multiple et elle a trouvé à Aix Marseille Provence un terrain de développement fertile. Bravo !