[Printemps] Des idées pour cette semaine de vacances dedans dehors

Ciel bleu, vent frais : le printemps est bien là ! Gomet en a profité pour vous dénicher des idées et des activités à pratiquer, à la journée ou à la semaine, avant le retour en classes.

Au pied du massif de la Sainte-Baume, la chasse aux œufs se poursuit jusqu’au vendredi 21 avril à la Ferme d’Auriol, sur réservation car les places sont limitées. Puis en plus de la découverte des animaux d’élevage, un atelier de fabrication du beurre est proposé le samedi 22, et le dimanche 23 avril, place à la pâte à sel.

> 124 chemin de la barrière, Auriol

> tél : 06 74 79 57 24

> Inscription obligatoire pour la chasse aux œufs uniquement

> Tarif : 8 €

Sortez vos déguisements et direction Cuges-les-Pins pour le carnaval de printemps qui se déroule tous les jours à OK Corral où 30 manèges non-stop et 5 spectacles western attendent les familles. À noter la venue du trio international d’illusionnistes Magic Unlimited avec un spectacle des plus étonnants pour compléter le bonheur des vacances qui peuvent également se vivre sous les tipis ou dans un chuck wagon, le temps d’une nui sur place, histoire de changer d’horizon.

> Tarifs : 23 et 26 €, gratuit pour les moins de 1 mètre

> D8n, Cuges-les-Pins

> www.okcorral.fr

L’arrivée du printemps est le thème choisi par la pépinière Terre d’avenir, à Fuveau, qui organise des ateliers à la demi-journée ou à la semaine pour les 4-12 ans. Découverte des oiseaux de la région, tout savoir sur les papillons, les insectes pollinisateurs mais aussi l’huile d’olive et la lavande, créer des peintures naturelles… : le programme est riche en plein air, entre arbustes et volailles.

> tarifs : de 18 € la 1/2 journée à 137,50 € la semaine de 9 ateliers (à partir de 6 ans)

> 178 RD 6 La Barque - Tél : 06 20 34 09 05

> www.terre-davenir.fr

Profiter de l’occasion pour faire soi-même une cueillette et remplir son panier de fruits ou de légumes bio à Ma Ferme, à Éguilles. Une façon bien pratique d’apprendre à reconnaître les plants de tomates, les variétés de salades ou démasquer les concombres. C’est ouvert toute l’année et là, les œufs en sont pas en chocolat…

> Le Valadet, 1165 route de Verre, Eguilles - Tél : 04 42 91 21 26

> www.ma-ferme.eu

L’écomusée de Gardanne est également une destination dedans dehors. Un parc forestier et un musée avec de nombreuses surprises pour découvrir toute la richesse de la forêt méditerranéenne. Et pour les 7/10 ans, des activités à la semaine comme dans un centre de loisirs, repas compris.

> tarifs : 6,50 € et 4,20 €, gratuit pour les moins de 4 ans

> tarifs à la semaine : se renseigner au 04 42 65 42 10

> CD 7, chemin de Roman – Gardanne

> site : ecomusee-foret.org

La chasse aux œufs est ouverte jusqu’au 30 avril dans parc du labyrinthe géant de La Roque d’Anthéron qui offre 6 km d’allées de lauriers pour résoudre des énigmes. Et pour compléter cette journée d’exploration, quelques exercices plus sportifs parmi la tyrolienne, la pyramide de corde, la piste pour karts à pédales ou le « total wipeout » (ballons géants)…

> tarif : 10 €

> lieu dit du grand pont, La Roque d’Anthéron – Tél : 04 42 22 19 15

> site : www.labyrinthe-geant.fr

À Marseille, avec Art-Cade Galerie Bains douches, les juniors 7-13 ans ont droit à un véritable worshop - Les Apprentis Archi - pour découvrir l’architecture marseillaise par des balades urbaines le matin et des ateliers en agence l’après-midi. Visite de la Cité radieuse, jeu de piste de la tour CMA au Mucem, les paysages depuis la gare Saint-Charles, atelier place de la Plaine … : c’est parfait pour que de futures vocations se révèlent !

> tarifs : 35 € la demi-journée, 100 € la semaine

> 35 bis rue de la bibliothèque, 1er – Tél : 04 91 47 87 92

> site : www.art-cade.org

On poursuit l’idée de la randonnée urbaine dans les rues de Marseille, en famille, pour soutenir l’action de l’association Les Verts Terrils avec les enfants du village Tangayé du Burkina Faso, c’est aussi l’occasion de prendre un grand bol d’air au départ de Notre-Dame-de-la-Garde jusqu’à Malmousque, en dehors des sentiers balisés. Distance 9 km, durée approximative 4 heures et dénivelé 270 mètres.

> samedi 22 avril, départ à 9h30 du parvis de Notre-Dame de La Garde

> tarif : 8 € (par chèque à l’ordre des Verts Terrils)

> Inscriptions le soir à partir de 18h 30 au 06 18 22 68 97 ou sur lesvertsterrils@gmail.com

Découvrir les animaux du zoo de la Barben, à Salon-de-Provence, est un grand classique pour passer un moment en plain air et émerveiller les enfants mais savez-vous qu’il est possible d’assister aux repas des ouistitis, du porc-épic, du loup ou du panda ? Les soigneurs proposent également des rendez-vous quotidiens avec l’éléphant, la girafe ou la hyène. Et si le vent ne souffle pas trop, les vols des oiseaux reprend pour la saison. Pour les plus jeunes, découverte des petites bêtes du jardin avec un joli spectacle de marionnettes et une visite guidée familiale les après-midi de cette semaine. Alors, pour s’organiser une chouette journée, il suffit de consulter le calendrier détaillé et publié sur le site du zoo.

> tarifs : de 16 € à 11 €, gratuit pour les moins de 3 ans

> ouvert tous les jours de 10h à 18h

> parc zoologique de La Barben, Salon-de-Provence

> site : www.zoolabarben.com