[Primaire] Hamon vainqueur, participation en hausse

Alors que les bureaux de vote sont encore en train de dépouiller, la tendance est claire au niveau national comme dans la métropole Aix-Marseille-Provence : Benoît Hamon est en tête.

Benoît Hamon en tête dans la métropole

Selon les premiers résultats, encore très partiels, que nous possédons : Benoît Hamon est très clairement en tête sur l’ensemble de la métropole. Dans les quartiers Nord, de façon générale, le candidat du revenu universel fait un carton. Dans le 14ème arrondissement de Marseille, les deux bureaux entièrement dépouillés donnent Hamon à 67 et 74%. Dans le 12ème arrondissement de Marseille, la tendance est très nette avec Hamon qui accumule pour l’instant deux tiers des voix. Sur Aix-en-Provence, dans le bureau de la mairie qui au premier tour était très vallsiste, Hamon a encore une fois quelques longueurs d’avance. Dans le 5ème arrondissement de Marseille, la première tendance donne Hamon à plus de 80% des suffrages exprimés.

Participation en hausse

Dans l’ensemble, les électeurs se sont beaucoup plus mobilisés qu’au premier tour. On nous confie que «ça vote beaucoup plus dans les quartiers Nord». Dans le 6ème arrondissement de Marseille, où Benoit Hamon avait réalisé 43.5% des suffrages au premier tour, la participation était ce soir en hausse de 28.5%.