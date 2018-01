Prêts pour une Nuit de la lecture 2018 ?

La deuxième édition de l’événement national la Nuit de la lecture se déroulera samedi 20 janvier 2018 et compte plus de 4 000 événements répertoriés par le ministère de la Culture dont une quarantaine sur le territoire métropolitain. Tous les rendez-vous ne sont pas nocturnes, certains inattendus, d’autres plus traditionnels : comment choisir devant tant de propositions et d’imagination ? Suivez votre guide…

Pour les plus jeunes :

Ils arrivent ex-æquo dans notre classement des rendez-vous les plus originaux. Direction la bibliothèque Bernard Monge d’Allauch, vendredi 19 à 18h, pour assister à la finale locale des Petits Champions de la lecture : une compétition festive organisée à l’initiative du Syndicat national de l’édition et en partenariat avec le ministère de la Culture, qui vise à transmettre le goût de la lecture à voix haute aux élèves de CM2.

Puis, le samedi, de 15h à 17h, rendez-vous à la médiathèque de Meyreuil qui organise un rallye lecture, au cours duquel des équipes constituées d’un enfant et d’un adulte devront lire un maximum de livres sur les animaux puis répondre à des questions. Les trois équipes qui auront le plus de réponses justes se verront attribuer des bons d’achat pour des livres, uniquement valables à la librairie Aux Vents des mots, à Gardanne (sur inscription uniquement, à partir de 5 ans).

La Nuit de lecture la plus ludique aura lieu à la librairie Les deux arbres à la Ciotat où, de 18h à 20h, des équipes composées, là aussi, d’adultes et d’enfants avanceront sur un jeu de l’oie en répondant à des questions, en devinant ou en mimant des titres de livres… et les parties seront entrecoupées de lecture (à partir de 5 ans, sur inscription). Quant à la plus « punchy », elle aura lieu sur un ring, à la bibliothèque Pélissane. De 18h à 19h, Clément Goguillot et Joris Mabiala, conteurs, se livreront une bataille de mot, en présence d’un arbitre et avec le public pour témoin (à partir de 6 ans).

Pour la plus douillette, c’est à la bibliothèque municipale de Sausset-les-Pins que les plus jeunes sont invités, samedi de 18h à 22h, à venir écouter des contes en pyjamas, pantoufles, avec doudous et oreillers.

La bibliothèque municipale de Belcodène organise, elle aussi, une soirée pyjama pour les 4-7 ans mais pour découvrir un bon spectacle musical mais non des livres… Alors comme la mairie offre le chocolat chaud, ce sera la Nuit la plus gourmande pour les petits (gratuit sur inscription).

C’est à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence que la Nuit sera la plus diversifiée avec un enchaînement d’animations pour enfants, adolescents et adultes, à partir de 17h. Ça démarre par des lectures devinettes, puis une chasse au trésor à 19h, un troc de livres de 19h à 23h, un atelier (pour les plus grands) d’écriture de haïkus, une lecture en musique autour de l’œuvre de Jean Giono Le Serpent d’étoiles, des lectures en vrac où chacun pourra lire en public un extrait de son livre préféré, un « speed booking » à partir de 20h30 pour donner envie de lire un livre en trois minutes, une performance haïkus et mobiles à 22h, mais aussi la découverte de l’application culturelle Tale en développement par des résidents de thecamp et qui permet de lire et de partager des contes du monde entier.

À Marseille, la Nuit la plus longue sera à la librairie Manifesten puisque l’événement démarre dès le vendredi à 16h, se poursuit le samedi entre 17h et 19h30 et reprend le dimanche 21 de 9h30 à 11h30. Des horaires étendus pour permettre au plus grand nombre de venir écouter des « contes qui nous font du bien. L’un met en scène des poissons exotiques, l’autre, des légumes de chez nous », précisent les organisateurs (à partir de 7 ans).

Pour ado et adultes :

La Nuit la plus théâtrale aura lieu à la librairie Maupetit, sur La Canebière. Les élèves comédiens du conservatoire national à rayonnement régional proposeront samedi, entre 18h et 19h, des extraits de la pièce inédite d’Antonio Carmona Le Cœur a ses saisons. Et la plus musicale, à la bibliothèque municipale de Charleval où un violoncelliste et un écrivain joueront un récital littéraire, entre lectures de poèmes et textes anciens. Ce sera de 20h30 à 21h30. Enfin, pour la plus poétique, et magique, rendez-vous à la bibliothèque municipale de La Roque d’Anthéron pour découvrir son avenir en poésie avec la comédienne Charo Beltran Nunez, de 18h à 19h30.

Le rendez-vous le plus people sera, lui, aux Terrasses du port où se tiendra, de 10h à 20h, la 10e édition du salon Culture et écriture, organisée par les élèves du lycée Perrimond avec 20 auteurs en dédicace.

La Nuit la plus engagée se passera tout au long de la journée à la médiathèque Louis-Aragon de Martigues avec, à 19h, un débat sur la question « peut-on aimer les animaux et les manger ? », suivi d’une performance d’après le roman de Joy Sorman Comme une bête, de lecture de contes inédits et des Fables de La Fontaine en marseillais. (à partir de 8 ans)

À Lançon-de-Provence, pour participer à la Nuit de la lecture de la médiathèque du Roulage, il y a un droit d’entrée : apporter un légume de saison pour préparer une soupe aux cailloux. Avant de la goûter, le public pourra s’entraîner à la lecture à voix haute grâce à un atelier dirigé par la conteuse Isabelle Lobet-Piron dès 14h.

Enfin, la palme de la Nuit la plus « funny » revient à la médiathèque municipale de Rognac, Le Jardin des mots, avec ses animations autour de la littérature étrangère. Après un atelier de bibliothérapie « When the book saves our souls », samedi à 16h, suivront, entre autres, « God saves the scones and Queen saves the tea » un tea break avec présentation de romans en version originale, en même temps qu’un cours sur les manières et le thé à l’anglaise. À 19h, l’atelier « langue en tube » pour déclamer des poèmes en langue étrangère, soufflés dans un tube de PVC. Puis pour finir, une bonne soupe aux cailloux, là aussi, à partir des ingrédients menés par les participants.

Uniquement pour adultes :

Et ce sera d’ailleurs la Nuit la plus osée, celle proposée par et à La Boate à Marseille, pour découvrir les différentes formes de l’érotisme littéraire, autour du Prix de la nouvelle érotique, décerné par Les Avocats du diable. Une soirée qui d’emblée a remporté un vif succès puisqu’elle affiche complet «mais nous pourrons peut-être accepter à nouveau du public dans la seconde partie de la soirée, lorsque nous ouvrons la scène à des lectures publiques, des morceaux écrits ou pas par les lecteurs d’un soir, vers 23h », précise Pascal Hella, organisateur et auteur primé.

Bonne lecture !