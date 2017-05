[Présidentielle] Résultats, réactions, projections… suivez notre édition non stop jusqu’à demain

Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle ce soir, son résultat sera historique. Un jeune président soutenu par aucun parti traditionnel ou une candidate de l’extrême droite ? Pour suivre au plus près l’issue du scrutin, Gomet’ mobilise toute sa rédaction, soit une dizaine de journalistes qui suivront résultats, réactions et iront dans les QG des partis et en ville pour recueillir l’avis des élus et des habitants du territoire.

Rendez-vous donc à partir de 20h ce dimanche pour les premières estimations et jusqu’à demain pour décrypter les conséquences du résultat, en particulier les retombées attendues au niveau du territoire d’Aix Marseille Provence.