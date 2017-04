[Présidentielle] Fillon et Le Pen en tête, la Provence résiste au phénomène Macron

Les urnes ont parlé. Progressivement, les grandes estimations nationales sont remplacées par des résultats locaux, commune par commune. Observons les résultats dans les Bouches-du-Rhône. François Fillon arrive largement en tête à Cassis. Mais à Aubagne c’est Marine Le Pen qui surperforme avec plus de 28% devant Jean-Luc Mélenchon. Toujours dans l’est du département, à La Ciotat, c’est aussi Marine Le Pen qui tourne en tête avec 27,57% devant François Fillon (21,08%).

Fillon et Le Pen se partagent le pays d’Aix

François Fillon en tête également dans de nombreuses communes du Pays d’Aix (Beaurecueil, Saint-Estève-Janson, Saint-Antonin-sur-Bayon, Vauvenargues, Le Tholonet, Chateauneuf-le-Rouge, Gémenos, Bouc-Bel-Air, Saint-Marc-Jaumegarde) qui ont achevé leurs dépouillements devant Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. A Puyloubier, Marine Le Pen devance de quelques voix François Fillon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. La candidate du Front National arrive plus largement en tête à Charleval, Jouques, Fuveau, Meyrargues, Peyrolles, Belcodène, Cadolive, Roquevaire, Gardanne, La Bouilladisse, Cuges-les-Pins, Gréasque, Meyreuil, Mimet, Plan-de-Cuques, Septèmes Le-Puy-Sainte-Réparade, Auriol et Saint-Paul-lès-Durance. Exception de Rousset et La Roque d’Anthéron qui placent Mélenchon en tête. Toutefois, Emmanuel Macron, qui arrive en tête à l’échelle nationale, termine premier dans les communes de Coudoux et de Venelles.

En l’état, et en vue des législatives, Marine Le Pen arrive principalement en tête dans les communes de la 10ème circonscription quand François Fillon termine premier dans les villages de la 14ème circonscription.

L’ouest du Département acquis au FN

Dans la quasi-intégralité des communes du Nord-Ouest du département (Barbentane, Mas-Blanc-les-Alpilles, Maillane, Orgon, Charleval, Marine Le Pen arrive en tête. Les Saintes-Maries-de-la-mer sont elles aussi atteintes par la vague bleu marine. Le pays salonais a également choisi le Front National (Mallemort, La Barben, Alleins, Boulbon, Cornillon-Confoux, Eyguières, Eyrargues, Alleins) même si Aurons s’est exprimé en faveur d’Emmanuel Macron. A noter toutefois que François Fillon arrive en tête à Eygalières, à Maussane-les-Alpilles et aux Baux-de-Provence.

L’étang de Berre éparpillé

A l’ouest de l’étang de Berre, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête sur les communes de Port-de-Bouc et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, tandis que la candidate du Front National termine en première position à Saint-Mitre-les-Remparts, Marignane, le Rove, la-Fare-les-Oliviers et Sausset-les-Pins. François Fillon s’offre tout de même Carry-le-Rouet.