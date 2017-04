[Présidentielle] Macron en tête au national mais battu par Le Pen en Provence et à Marseille

Un séisme… Le 1er tour de l’élection présidentielle 2017 aura tenu ses promesses. Les sondages qui plaçaient en tête depuis de nombreuses semaines Emmanuel Macron, le jeune leader du mouvement En Marche ! devant Marine Le Pen du front national visaient juste. L’ancien ministre de François Hollande qui avait démissionné l’été renier du gouvernement arrive en tête 23,86% des voix au niveau national devant la candidat d’extrême droite 21,43%. La victoire d’Emmanuel Macron est nette mais ce n’est pas un raz de marée. Au niveau local, en Provence et à Marseille, le jeune candidat de 39 ans est même distancé. Dans les Bouches-du-Rhône, Marine Le Pen arrive en tête avec 27,28% des voix, Emmanuel Macron n’est que quatrième avec 19,37% des voix derrière François Fillon (19,76%) et Jean-Luc Mélenchon (22,02%).

A Marseille, dans la ville-centre de la Métropole où le mouvement En Marche ne dispose d’aucun leader majeur, Emmanuel Macron arrive en troisième position. Jean-Luc Mélenchon est en tête dans la cité phocéenne devant Marine Le Pen. François Fillon, dans une ville tenue par Les Républicains, fait moins bien qu’au niveau national (19,81%).

A droite, la campagne laissera des traces même si au soir du 1er tour, chacun appelait au rassemblement. Renaud Muselier, le président délégué de la Région Paca n’est cependant pas privé de se lâcher via Twitter. Extrait :

Macron à 62% au second tour

Autre déception relative, celle des partisans de Jean-Luc Mélenchon qui pouvaient espérer poursuivre, dans les urnes, la dynamique enregistrée dans les sondages. Le leader de La France Insoumise qui a refusé de se prononcer pour le second tour, souhaitant consulter sa base, affiche tout de même de dès bons scores. En tête à Marseille, il est également bien classé dans les Bouches-du-Rhône avec 22,02%, en deuxième position derrière Marine Le Pen. La défaite la plus cuisante concerne Benoît Hamon, le candidat du PS et d’Europe Ecologie Les Verts, qui dépasse à peine les 6%… Tout juste devant le candidat souverainiste de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan (4,73%) Dans les Bouches-du-Rhône, Benoît Hamon obtient un minuscule 4,53%… Les autres candidats font des scores marginaux : Lassale (1,21%), Asselineau (0,92%), Arthaud (0,62%) et Cheminade (0,18%). Le second tour aura lieu le dimanche 7 mai. Un sondage Ipsos-Steria pour rance Info place Emmanuel Macron à 62% contre 38% à Marine Le Pen.