[Présidentielle] Une journée sur #RadioLondres : « J’ai acheté pour 63,5 euros de macarons à 17h »

Alors que les métropolitains sont dans leurs canapés devant Laurent Ruquier, ou en train de siroter un cocktail pour profiter de la soirée pré-second tour, les territoires d’outre-mer livrent déjà leurs premières vérités à travers le fameux #RadioLondres. Les taux de participation de 17h, heure locale alors que la Tour Eiffel scintille, tombent et ils sont nettement plus élevés que ceux du premier tour.

Nous voici ce fameux dimanche 7 mai. Il est 12h le taux de participation tombe sur Radio Londres et il n’est pas bon, mais il était attendu. Avec 28,23%, les Français ne se sont pas déplacés préférant profiter du soleil et des terrasses en ce dimanche ensoleillé. Le repli est assez conséquent, car en 2012 30,66% des électeurs s’étaient déjà déplacés quand en 2007, ils étaient 34,11%.



12h37. Les twittos se prennent pour Mme Soleil. Après les piètres chiffres de la participation des internautes se lancent dans les prédictions, ou inventent tout simplement de faux sondages à la sortie des urnes réalisés par des médias suisses. Mais en fouillant sur la toile impossible d’en trouver la moindre trace. Ainsi, un certain Stéphane Thirion annonce à 12h49 une cavalcade royale de M. Macron (62%) sur Mme Le Pen (38%), quand un autre compte fait état d’un score nettement plus serré avec seulement 51,8% pour le candidat En Marche ! contre 42,8% pour le Front National.

Alors que d’autres jouent la carte de l’humour pour faire passer un message, avec un vote blanc en tête, Monsieur Mégot « Michel Blanc arrive en tête du scrutin ». Qui dit vrai ? Réponse dans quelques heures. Aux USA, Emmanuel Macron aurait recueilli, un score à faire pâlir la République populaire de Chine, 96,25% des voix contre une Marine Le Pen à 3,75% au consulat de New-York selon le compte Radio Londres 2017. Alors que le site belge « Le Soir » annonce recevoir les chiffres des premières tendances dès 13h mais ne souhaite pas les révéler avant de les avoir recoupés, le compte Twitter Radio Londres 2017 déclare « Alerte : les premiers alexandrins seront publiés à partir de 18h, je répète la poésie comment à 18h. » Le sablier est retourné, il suffit de patienter.

15h20. Les résultats des Dom-Tom. Alors que le jour se lève à peine de l’autre côté de l’Atlantique, qu’ils soient expatriés ou d’outre-mer les Français ont plébiscité le candidat En Marche ! Le quotidien belge dévoile les résultats en avant-première. Sans grande surprise M. Macron arrive largement en tête, il enregistre son plus faible résultat sur l’Île de Saint-Barthélemy, située entre Porto Rico et la Guadeloupe, avec 58,4% alors qu’a contrario, il a été porté aux nues à Boston avec 95,7%.

15h50. L’ennui. Les rumeurs se calment progressivement sur le réseau social à l’oiseau bleu. Le hashtag « Radio Londres. » Serait-ce l’heure du goûter qui sonne ou tout simplement la lassitude et le manque d’inspiration ? L’heure de la digestion a fait des ravages.

16h04. Premières tendances ! Alors que les Dom-Tom ont donné leur vérité, le premier tweet d’un média officiel belge proclame Emmanuel Macron en tête avec 60% des bulletins. Le Soir, après avoir recoupé les résultats de trois instituts de sondage, fait savoir que les bulletins blancs seraient nombreux dans les urnes mais sans donner d’ordre de grandeur. Ce résultat correspond aux derniers sondages publiés par les médias français à quelques heures du second tour. Avec cette première tendance, la twittosphère retrouve sa faconde habituelle.



16h36. Le foot n’est jamais loin. Pendant que les sondages belges tombent , les internautes laissent libre cours à leur inspiration. Alors que les différents journaux d’outre-quiévrain offrent du grain à moudre à leurs voisins français au travers des multiples indications de vote récoltés à la sortie des urnes, un twitto résume habilement la situation, et de façon incongrue… Il s’aide de maillots de football. « Le Lama Fou » s’est souvenu que l’équipementier de l’OGC Nice est l’italien « Macron », quand le club Lorientais a accueilli dans ses rangs Ulrich Le Pen. Il a rassemblé les deux maillots pour un court message inspiré.

17h50. La twittosphère en plein boom. Alors que l’abstention atteint un niveau record, les Français s’écharpent pour faire preuve d’originalité afin de communiquer les sondages belges et suisses, « lepetitcarteronrouge » tweete un « La Rotonde annonce 63 réservations pour ce soir, je répète, la rotonde annonce 63 réservations pour ce soir » alors que « Dallou lou » prédit part une métaphore tout autant subtile « j’ai acheté pour 63,5 euros de macarons à 17h ».

18h45. Ça se déhanche. Le compte éphémère Radio Londres 2017, préfère danser et se déhancher sur la « macarena » pour annoncer une possible victoire du candidat d’En Marche ! 19h39. Le verdict. Le journal belge « La Libre Belgique » divulgue le visage du futur Président français qui serait Emmanuel Macron avec 63% des suffrages exprimés contre 37% pour Marine Le Pen. La RTBF annonçait quant à elle 62% pour le nouveau président. Radio Londres aura été dans le bon tempo tout au long de la journée, à quelques voix. Rendez-vous le 11 juin pour des législatives où Radio Londres devrait une nouvelle fois faire parler par ses alexandrins plus ou moins alambiqués.