Christophe Castaner, le porte-parole d’Emmanuel Macron sait de quoi il parle. Lui qui a renoncé en 2015 à être présent au second tour pour faire barrage au FN. Si nous nous étions maintenus, Marion Maréchal Le Pen aurait été élue » lance-t-il en forme d’avertissement à ceux qui croient que le « plafond de verre » empêche l’extrême droite d’accéder au pouvoir.

Dès lors, depuis le Dock des suds où il avait tenu plusieurs meetings lors de la campagne de 2015, il a appelé à la mobilisation : « Ne cédez jamais face au populisme, mobilisez-vous, armons-nous. » Un discours de combat qui a voulu réveiller le consciences quelques heures après « l’accord d’appareils » entre Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Et en l’absence de front républicain clair pour le second tour pour battre le Front national.

