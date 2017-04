Présidentielle : Emmanuel Macron en tête, Marine Le Pen favorite pour la seconde position

Les premiers sondages sortis des urnes dans l’après-midi et diffusés notamment par la RTBF en Belgique (#radiolondres sur Twitter) avaient donné le ton : Emmanuel Macron en tête devant un trio serré avec Marine Le Pen (FN), François Fillon (LR) et Jean-Luc Mélenchon (France insoumise).

À 20h, l’estimation du Cevipof confirme et amplifie même le phénomène avec un score estimé de 24% pour Emmanuel Macron, 22% des voix pour Marine Le Pen, 20% à François Fillon et entre 18 et 19% pour Jean-Luc Mélenchon (France insoumise).

Si cette tendance se confirmait, le second tour de l’élection présidentielle 2017 est d’ores et déjà inédit avec l’absence des partis républicains traditionnellement majoritaires. Il s’agit également d’une grande victoire de l’ancien ministre de l’Économie de François Hollande qui a créé son mouvement, En marche! il y a à peine un an. Autre enseignement : l’échec cuisant et qui laissera des traces de François Fillon.

Malgré sa résistance face à l’adversité, l’ancien Premier ministre n’a pas réussi son comme back en fin de campagne. Le duel entre l’extrême droite de Marine Le Pen et le phénomène Macron s’annonce frontal.