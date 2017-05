[Présidentielle] Emmanuel Macron élu président de la République

Les démocrates et républicains du pays peuvent pousser un « ouf » de soulagement. Le candidat républicain et réformiste Emmanuel Macron remporte largement l’élection présidentielle malgré une abstention en hausse et un nombre de bulletins blancs supérieur à la normale. Il dépasse les 60% des suffrages exprimés. Le sursaut républicain et la volonté de faire barrage à l’extrême droite ont donc une nouvelle fois permis d’éviter le pire. Marine Le Pen progresse en nombre de voix et permet à l’extrême droite d’atteindre ses plus hauts scores historiques. Emmanuel Macron, plus jeune président de la République, va devoir réconcilier une France fracturée.

Son score, qui doit encore se confirmer avec des résultats définitifs, devrait lui permettre d’aborder les élections législatives avec une certaine dynamique. Reste à annoncer un programme de gouvernement et des candidats crédibles pour assurer le changement. Une nouvelle étape commence pour le parti En Marche ! et son leader, Emmanuel Macron, devenu président le dimanche 7 mai 2017.

