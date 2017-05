[Présidentielle] Ce soir, un débat inédit sous tous ses aspects

Le débat télévisé de l’entre-deux-tour, tel que celui qui oppose, ce soir, Emmanuel Macron à Marine Le Pen est depuis 1974 un moment fort des campagnes présidentielles et enregistrent des taux d’audience record.

Mise à part l’édition de 2002 -lors de laquelle Jacques Chirac avait refusé la confrontation face à Jean-Marie Le Pen, et depuis 1974, tous les entre-deux-tours présidentiels ont offert un débat historique, opposant les deux finalistes de l’élection française majeure. Le 10 mai 1974 le premier débat télévisé entre Giscard-Miterrand, est le point d’orgue de l’entre-deux-tours. La phrase « vous n’avez pas le monopole du coeur » de Giscard-d’Estain restera dans les annales. Arrivé en tête au premier tour, François Miterrrand est battu par Valéry Giscard d’Estaing le 19 mai, jugé par les Français à l’issue du premier duel télévisé de l’histoire, celui qui a « le plus l’étoffe d’un président de la République ». En 2007, place au premier duel homme-femme: Ségolène Royale-Nicolas Sarkozy qui a marqué par la colère de la candidate du parti socialiste. Enfin, en 2012, on retiendra du duel Hollande-Sarkozy, l’anaphore « Moi, président de la République ».

Cette année, ce sont les candidats Emmanuel Macron (En marche !) et Marine Le Pen (Front national) qui sont face-à-face pour convaincre les téléspectateurs, attendus par millions. Le tirage a voulu que ce soit Marine Le Pen qui parle la première, et Emmanuel Macron qui s’exprime en dernier. Les deux finalistes occuperont chacun le côté d’une table plutôt imposante de 2,50 m, épurée dans les tons champagne. France Télévisions n’a pas osé franchir le pas des pupitres à l’américaine, « ce sera pour nos successeurs » a précisé Michel Field, directeur de l’information du groupe. Les candidats seront sur un plateau dont le décor en toile de fond sera une photo floutée de l’Elysée. Ce fut déjà le cas pour les deux derniers débats. Ils ont également choisi d’être assis plutôt que debout, pour des raisons de confort. Ils auront l’occasion de choisir entre plusieurs sortes de fauteuils lequel leur convient le mieux pour être à l’aise pour débattre. Par ailleurs chouchoutés, Monsieur Macron et Madame Le Pen ne devraient pas (trop) transpirer à l’antenne, puisque la température a été réglée à 19-20°C, sous l’oeil des 14 caméras du studio. Reste l’épineuse question des plans de coupe. Autrement dit voir un autre candidat à l’écran quand l’autre est en train de parler, voir leurs expressions… Autorisés ou pas ? Depuis 1981, à chaque débat de l’entre-deux-tours les candidats ont toujours refusé ces plans de coupe. Le réalisateur Tristan Carné ne serait pas contre une pointe de modernité. Cette question devrait être tranchée dans la matinée, mais les négociations ne semblent pas gagnées.

Ce soir, en plus du réalisateur officiel, deux autres seront en observation, chacun au nom d’un candidat pour veiller au traitement équitable.

Le débat est retransmis en direct sur TF1, France 2 et BFM TV, ce mercredi 3 mai 2017, à partir de 21h00. La confrontation devrait durer près de 2h30 et plus si affinités. Les deux aspirants présidents de la République échangeront sous la direction, et ce fut une surprise, de Christophe Jakubyszyn, directeur du service politique de TF1, et Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de France 2. Dans un premier temps, le CSA avait en effet refusé que deux hommes, en l’occurrence Gilles Bouleau et David Pujadas, l’animent. Puis le Front national avait exclu l’idée de le confier à Anne-Claire Coudray, jugé plus proche du candidat Macron que de la candidate Le Pen. Les organisateurs du débat, TF1 et France 2, ont donc préféré choisir des visages moins familiers et moins affiliés aux finalistes de ce second tour. Les deux journalistes vont aborder douze thématiques avec les candidats, parmi lesquelles le chômage, le terrorisme, la sécurité, la santé, et le pouvoir d’achat. Un vrai défi pour ces chefs d’orchestre qui devront éviter les dérapages, incartades… ou ramener les candidats sur le droit chemin sans violence, ni agressivité mais avec fermeté, pour permettre aux deux candidats de s’affronter de manière la plus démocratique possible.

Aucun public sur ce plateau en revanche. Les candidats seront seuls face aux Français. Le débat, s’il ne fait pas l’élection, peut faire perdre un favori. A chaque fois, le gagnant du débat a remporté l’élection présidentielle.

Enfin, au niveau des audiences, l’histoire retient que les débats d’entre-deux-tours de 1974 (environ 25 millions de téléspectateurs), 1981 (30 millions), 1988 (30 millions), 1995 (16,78 millions); 2007 (20,46 millions) et 2012 (17,79 millions) ont réalisé parmi les plus hauts scores de la télévision française, et montre que cet événement reste un rendez-vous majeur de la vie politique et médiatique française. Même si Monaco joue en Ligue des Champions à la même heure sur beIN SPORTS, ce duel Macron-Le Pen devrait dépasser l’audience d’il y a cinq ans, Hollande-Sarkozy.

Après tout, pourquoi se priver d’un tel spectacle, offert tous les cinq ans ?