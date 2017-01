[Transports] Une première station-service au gaz naturel inaugurée à Auriol

La première station GNV intercommunale du département est inaugurée vendredi 27 janvier par les maires d’Auriol, La Destrousse et Roquevaire. Neuf véhicules municipaux pourront venir s’y approvisionner en gaz naturel pour véhicules, un carburant économique et écologique.

Face à la déchèterie de Pont-de-Joux, à Auriol, la première station GNV s’élève. Dix bouteilles de gaz comprimé, reliées au réseau de gaz naturel, un compresseur et un kit de remplissage rapide permettront d’alimenter trois véhicules légers, deux utilitaires et quatre camions 3,5 tonnes. Ils pourront faire le plein à la pompe en quelques minutes, comme dans n’importe quelle autre station-service.

Les communes d’Auriol, La Destrousse et Roquevaire ont fait le choix, dès 2013, de faire rouler une partie de leurs véhicules municipaux au GNV. Elle se sont associées pour mener à bien le projet. GRDF et le Smed 13, le syndicat mixte d’énergie du département, les ont conseillées pour définir leur besoin, dimensionner leur station et acquérir des véhicules. La station sortie de terre est le fruit de la démarche volontariste des communes et de la collaboration de tous les partenaires.

Repères :

Le gaz est aujourd’hui utilisé comme carburant. En Europe, on compte 1,32 million de véhicules qui roulent au GNV. En France, il est surtout utilisé par les flottes dites « captives » : la moitié des villes de plus de 200 000 habitants ont fait le choix du GNV pour une partie de leurs bus et les bennes à ordures ménagères. Le GNV, gaz naturel comprimé à 200 bars, réduit de plus de 80% les émissions d’oxyde d’azote et des particules fines par rapport aux véhicules diesel, et de 20% les émissions de CO2 par rapport à l’essence. Le moteur est aussi plus silencieux, et le carburant est entre 30 et 40% moins cher à la pompe. Source GRDF.