Sécurité, prévention de la délinquance et du harcèlement : Caroline Pozmentier-Sportich en première ligne 

Caroline Pozmentier Sportich, l’adjointe de Jean-Claude Gaudin à la sécurité et vice-présidente de la Région Paca rendait visite à une classe du lycée Notre-Dame de France mercredi 1er mars. Face aux élèves de 1ère, l’élue se veut pédagogue. Elle explique pourquoi elle s’en engagée en politique en 2008 (liste Gaudin « grâce à la parité ») et pourquoi aujourd’hui la voilà en charge de la sécurité tant à la mairie qu’à la Région aux côtés de Christian Estrosi. « J’avais demandé la culture ou le tourisme mais le maire avait noté que j’étais avocate avec une formation en droit criminel. »

Elle est dans ce lycée ce matin (compétence de la Région) pour mieux connaître l’initiative des lycéens menée dans le cadre des actions de prévention du harcèlement scolaire. Ici Julien Cattaneo, le conseiller principal anime avec les enseignants le dispositif « Jouons dans la même équipe » qui vise à partager tous ensemble les éventuelles atteintes à l’intégrité des adolescents. Depuis quelques années, le projet a pris une grande ampleur, notamment sur les réseaux sociaux où #Jouonsdanslamemeéquipe se partage de plus en plus. Mme Pozmentier profite aussi de l‘occasion pour annoncer le lancement le 17 mars prochain d’une nouvelle aide régionale d’un million d’euros mise en place en partenariat avec les Académie d’Aix Marseille et de Nice et impliquant également les CFA. Objectif soutenir les projets menés dans les lycées comme celui de Notre-Dame de France.

Sécurité publique aux abord des écoles

Caroline Pozmentier Sportich, était aussi présente jeudi 2 mars, à l’école élémentaire des Caillols, lors de la présentation du dispositif de médiation sociale aux abords des écoles marseillaises. Cette fois avec sa casquette d’adjointe à la ville de Marseille. Depuis le début de l’année scolaire, « la ville de Marseille expérimente une démarche de médiation sociale aux abords des écoles primaires dont la mise en oeuvre a été confiée à l’association de médiation Régie Service 13. Ainsi, chaque semaine trois écoles différentes bénéficient de la présence de deux médiateurs sociaux aux heures d’entrées et de sorties des classes, intervenant en coordination et complémentarité du dispositif de sécurisation des écoles assuré par la police municipale » souligne Caroline Pozmentier. La police municipale, autre préoccupation de l’adjointe, qui s’apprête à présenter les nouveaux équipements dont les caméras mobiles. Une main de fer dans un gant de velours.

