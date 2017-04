Le port de Marseille accueille l’usine de Bouygues pour l’extension en mer de Monaco

Le projet d’extension sur la mer de la principauté monégasque crée des emplois jusqu’à Marseille. Bouygues Construction va installer son usine de préfabrication des 18 caissons de béton dans les bassins Est du Port. Au total, le groupe prévoit d’embaucher 200 personnes localement et prévoit la création de 500 postes indirects supplémentaires. Le grand port maritime de Marseille a finalement été préféré à Toulon et à d’autres sites étrangers notamment italiens. « Le tirant d’eau de plus de 22 mètres, la proximité et la présence de partenaires industriels ont été les arguments qui nous ont convaincu de choisir Marseille », explique Philippe Bonnave, PDG de Bouygues Construction. Le groupe de BTP va par exemple travailler avec l’usine Lafarge-Cemex de Fos pour la fourniture du béton et des matériaux. « Ce chantier valorise l’écosystème portuaire qui concentre sur un seul site les services et acteurs nécessaires à Bouygues. On était en concurrence mais on a été les meilleurs », se félicite Christine Cabau Woehrel.

Un caissonnier de 27 m de haut

Bouygues Construction a loué un terre-plein de 11 900 m2 à proximité de la forme 10 pour y installer ses bureaux, ses cantonnements et un espace de stockage. La zone de préfabrication des caissons se compose d’un espace de 10 000 m2 à quai qui permettra notamment les travaux préparatoires de ferraillage et du montage des coffrages des caissons. Elle comprend également une zone de 32 000 m2 sur le plan d’eau où sera positionné un « caissonier » ou dock flottant. Cet outil de 56 m de long, 50 m de large et 27 m de haut permettra de fabriquer les 18 caissons de la future infrastructure maritime de l’extension en mer de Monaco.

Une usine à 145 millions d’euros

Pour les besoins du chantier, Bouygues utilisera également le terminal de vracs solides de Fos pour acheminer environ 1,56 millions de tonnes de granulats jusqu’à la Principauté. Le groupe investit en tout 145 millions d’euros pour la création de cette usine. Les travaux d’installation vont démarrer dans les jours qui viennent et la fabrication des caissons démarrera dès septembre prochain. Le chantier s’étalera sur près de deux ans jusqu’à la livraison des caissons. Une fois l’opération terminée, Bouygues libérera les lieux en démontant son usine. Une belle opération pour le Port qui reste cependant éphémère…