[Vitrolles] Polar en lumières : haut les écrans !

Le festival du film policier – Polar en lumières – revient à Vitrolles du samedi 4 au dimanche 12 février 2017. Projections de films cultes ou en avant-première, conférences-débats, rétrospectives mais également théâtre, ciné-concert et un grand nom – Bertrand Tavernier – pour parrain : tous les ingrédients sont réunis pour attirer un large public.

En littérature comme au cinéma, le polar est un genre qui a ses adeptes. Des passionnés qui seront ravis de l’arrivée de la 8e édition de la manifestation cinématographique vitrollaise, Polar en lumières. Et c’est par la projection du documentaire Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier que démarre le festival. Présenté au festival de Cannes l’an passé, ce film, qui a demandé six ans de préparation, a été salué par la presse et le public. 60 ans de cinéma vus, revus, sélectionnés par Bertrand Tavernier qui précise : « (…) que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. » Le dimanche 5 février est également consacré au parrain avec quatre de ses films en prjection : L.627, L’Appât, Le Juge et l’assassin et, en soirée, Dans la brume électrique.

Autre temps fort du festival : la rétrospective consacrée à William Friedkin, le réalisateur, entre autres, de The French Connection qui rendit si célèbre la cité phocéenne outre-Atlantique. La journée du jeudi 9 février sera consacrée, elle, « au cinéma américain post-Kennedy » avec la projection de plusieurs films dont Klute et À cause d’un assassin, deux d’Alan J. Pakula, et une conférence-débat en présence de Maurice Gouiran, autour de son livre Marseille, la ville où est mort Kennedy. Enfin, Fantomas, en ciné-concert par la compagnie Les Amis de FantomUs, et Sherlock Holmes, sur scène et à l’écran, seront de la fête le dernier week-end.

Avec Polar en lumières, c’est l’occasion de laisser tomber le petit écran pour le grand. Frissons et suspens garantis.