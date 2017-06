« Pleinair », le nouveau casino Partouche de La Ciotat, une première en France et en Europe

Le nouveau casino Partouche « Pleinair » a ouvert ses portes cette semaine à La Ciotat. Une inauguration en grande pompe de ce nouveau royaume du jeu, en présence de personnalités et de quelques « people ».

La foule se presse devant le nouvel établissement. « J’attends de jouer», lance Monique, quand Robert lui attend de « découvrir l’endroit». Pire qu’un premier jour de soldes dans un magasin tendance. Le casino « Pleinair» de La Ciotat était le lieu où il fallait être ce jeudi. Et le public l’a bien compris. Dj, champagne et assiettes fournies, une grande fête pour l’inauguration de cet établissement atypique.

« Une idée », devenue bien plus qu’une « évidence » pour son concepteur Patrick Partouche. Une réalité. Il y a quelques années, « le Groupe Partouche s’était posé la question de savoir quoi faire à La Ciotat en fonction de ses moyens de l’époque ou créer quelque chose de nouveau dans une région où il y a énormément de casinos, raconte Patrick Partouche. C’était ça notre postulat de départ. On est parti d’une page blanche et on s’est dit on va faire une chose qu’on n’a jamais vu, qui n’existe pas pour les clients dans les conditions inédites sans se fixer de limites mais en respectant scrupuleusement un cahier des charges : celui de faire un casino différent ». Différent, il l’est puisque « Pleinair » s’impose comme le premier du genre en France et même en Europe. « Oser mettre tous les jeux à l’extérieur, dans une région où les conditions météos ne sont pas toujours simples, c’était un vrai challenge. »

« Casser les codes »

L’innovation est au cœur de cet univers de la roulette qui veut s’imposer comme la nouvelle référence en termes de jeux et de loisirs. Patrick Partouche, président du conseil de surveillance du Groupe a décidé de casser les codes et repousser les limites du divertissement. Un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler les casinos de demain. Faire vivre des expériences uniques et ludiques, c’est ce à quoi invite ce lieu qui va désormais plonger ses clients dans la réalité virtuelle, avec un espace de 300 m2 dédiés aux nouvelles technologies permettant de jouer autrement. Partouche Lab, cellule recherche et développement du groupe, travaille sur de nouveaux concepts de jeux et sur des technologies ludiques comme le video-mapping ou encore la réalité virtuelle. Une manière de se différencier de la concurrence en intégrant l’aspect innovation et ainsi s’imposer comme un véritable créateur de tendances. « Le roller blaster », véritable simulateur de montagnes russes a déjà fait sensation auprès du public…

Pour le président du Directoire du Groupe Partouche, Fabrice Paire, « c’est un endroit qui détonne par rapport à d’autres casinos et dans lequel on se sent bien. Techniquement, il y a cinq ans cela n’aurait pas été possible, notamment par rapport à cet aspect périphérique de réalité virtuelle très importante pour nous. Ça, nous n’aurions pas pu faire. On offre du jeu et on a à coeur de venir sur tous les aspects ludiques pour faire vivre également des moments d’expérience avant le jeu ou pendant les périodes d’interruption de jeux par exemple… Vivre quelque chose de différent. C’est un environnement innovant qui va forcément rejoindre cette « vieille » réalité des machines à sous, dans cinq ans, un peu plus longtemps peut-être…

« Pleinair » redynamise l’image de La Ciotat

Situé au débouché de l’autoroute A 50 à La Ciotat, « Pleinair » est un véritable « booster économique et touristique » pour le maire (LR) de La Ciotat, Patrick Boré. Lorsque Patrick Partouche est entré dans son bureau pour lui soumettre cette folle idée, il a dit « bingo ». « Cette réalisation participe au rayonnement de La Ciotat, en France et en Europe, c’est important pour cette ville qui se redémarre, qui se redynamise et qui recrée de l’image et qui a aussi contribué à la création d’emplois ». Ce sont plus de 80 personnes qui travaillent actuellement sur le nouveau site, sans compter les événements prévus tout au long de l’année, qui font appel notamment à des intermittents du spectacle.

« Vivre quelque chose de différent »

« Pleinair » a été pensé comme un lieu de divertissement « dédié à 100% au plaisir et à l’art de vivre ». Le Groupe a donc également misé sur une restauration audacieuse, saine et mettant à l’honneur les productions locales, à travers son « Bistrot du parc » et pour rester tendance avec son Foodtruck Airstream. Le bar, quant à lui, qui s’ouvre sur la terrasse de jeux et l’espace de jeux virtuels, proposera une sélection de cocktails créées spécialement pour le casino de La Ciotat, surfant sur la « green generation ».

Si « Pleinair » représente une quinzaine de millions d’euros d’investissement c’est, pour Fabrice Paire, « un investissement surtout humain ». Néanmoins, avec ce nouveau-né, le Groupe espère doubler son volume d’affaire sur les jeux, qui représente un peu plus de 7 millions d’euros.

Un établissement qui fait la fierté de Patrick Partouche. « C’est comme un enfant. A chaque fois qu’on ouvre un casino je suis fier, à chaque fois, c’est une nouvelle aventure, mais le petit dernier on y porte une tendresse particulière, mais ce sont tous les bébés du Groupe Partouche. J’espère qu’il fera des petits. Mais vous savez ce qu’on dit, souvent copié, jamais égalé.»