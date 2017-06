Le 18e colloque Piscines de demain s’est tenu mardi 20 juin à Aix-en-Provence, réunissant 230 partenaires. Un programme dense, proposant des réflexions sur les innovations de la piscine publique, et qui s’est terminé par la visite du centre aquatique Sainte-Victoire, à Venelles.

« Les collectivités ont pris conscience que les piscines sont un fabuleux outil de développement », explique Bernard Laterrade, président de La Piscine de demain. L’association nationale des professionnels de la piscine publique et des centres aquatiques La Piscine de demain (PDD) a un objectif : informer les communes et intercommunalités qui ont des projets de construction ou de réhabilitation d’équipement aquatique, en cours ou à venir, sur les nouvelles tendances et techniques du marché.

« La piscine publique est en train de changer, précise Jean Nouis, coordinateur PDD. Il ne s’agit plus d’un simple rectangle bleu. Il y a 30 ans, on venait à la piscine pour apprendre à nager. À présent, il n’y a plus que 20 à 25% de nageurs. Les usagers viennent pour des soins du corps, de la rééducation thérapeutique, de l’activité sportive, du loisir. » L’enjeu pour ces collectivités, c’est de s’adapter aux mœurs de la société. « Les pratiques de l’espace public évoluent, assure Aldric Singher, chef du service piscines du Pays d’Aix. La piscine est un véritable lieu de vie, il faut y mettre de la logique aventureuse, de la thématisation, un décor, des animations. »



Des avancées juridiques et techniques



Tout au long de cette matinée, les professionnels se sont succédé pour présenter les innovations du secteur. Avancées juridiques d’abord, comme le marché global de performance, un nouvel outil contractuel qui remplace les Rem et les Crem. Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance est d’ailleurs liée à l’atteinte de ces engagements. Des objectifs d’ordre énergétique mais pas seulement. « Différents critères peuvent apparaître dans le contrat, comme la satisfaction de l’utilisateur, par exemple, explique l’intervenant. Les collectivités ont besoin de créer des bâtiments multi-fonctionnels. Ce contrat accompagne le projet de façon la plus globale possible. »

Arnaud Volpilière, P-dg d’Éco Énergie, concepteur et intégrateur de systèmes pour le traitement d’air et la déshumidification, a présenté les dernières innovations technologiques, comme Ecoconfort, une application numérique qui donne accès à une partie du système au maître-nageur. Il peut ainsi augmenter le chauffage ou le rafraîchissement de l’air en cas de besoin. Ecotouch est un écran tactile sur les armoires électriques qui simplifie leur accès. Ecoperformance est, quant à lui, un outil de comptage d’énergie spécifique au traitement de l’eau et de l’air. « La consommation thermique et électrique est le plus souvent globale, rarement captée uniquement sur le système de traitement de l’air. Cet outil peut faire économiser jusqu’à 2 500 euros par an. »

Concernant le traitement de l’eau, des innovations arrivent également sur le marché. « Dans une piscine, on retrouve 600 produits chlorés, potentiellement dangereux pour la santé, affirme Dephine Cassan, de l’équipe R&D de l’entreprise Bio UV. La trichloramine est par exemple reconnue comme facteur de maladies professionnelles chez les maîtres-nageurs. » Pour briser ces molécules tout en assainissant l’eau, elle a mis au point une lampe moyenne pression, de 400 à 35 000 kW, à installer dans le local technique sur la totalité du débit de l’eau, et avant l’injection du chlore et des chloramines.