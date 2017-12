Pierre Dartout a été nommé préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à l’issue du conseil des ministres du mercredi 22 novembre 2017. Il a pris ses fonctions lundi 11 décembre 2017 et succède ainsi à Stéphane Bouillon. Retour sur son installation.

Il était très attendu par le monde institutionnel. Pierre Dartout, nouveau préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a pris ses fonctions, lundi 11 décembre. Le dépôt de gerbe devant le monument des Mobiles marque officiellement les premiers pas du préfet des Bouches-du-Rhône sur le territoire. Pour cette cérémonie, il était entouré d’Olivier De Mazières, préfet de police des Bouches-du-Rhône, de la présidente du Conseil départemental, Martine Vassal, d’élus, de parlementaires, de chefs des services de l’État, des autorités militaires et des représentants des anciens combattants. Cette journée était aussi l’occasion d’échanger avec la presse.

Calme et pragmatique, c’est en toute simplicité que Pierre Dartout a d’abord exprimé sa joie et sa grande satisfaction d’avoir rejoint cette région, même s’il n’en connaît pas encore chaque recoin. Puis c’est sur Marseille qu’il s’est attardé. « Une ville assez exceptionnelle par son histoire, sa géographie, qui connaît de très nombreux défis et qui fait face à un certain nombre de difficultés mais qui possède des atouts remarquables ». Il n’a pas attendu pour commencer à travailler sur les grands dossiers du territoire avec ses équipes. D’ores et déjà il a évoqué deux grandes priorités « sans qu’il y ait de graduation très nette entre elles » : l’habitat, « de qualité et à un coût raisonnable » et la mobilité. Il est également revenu sur la politique migratoire pour laquelle « la région Paca fait face à l’augmentation. Il s’agit pour les services de l’Etat de savoir réguler. Nous avons une double mission dans ce domaine, d’humanité et de cohésion sociale pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. La cohésion sociale est au cœur des missions fondamentales de l’Etat ».

Un homme de terrain

Sur la méthode, Pierre Dartout n’entend pas rester assis derrière son bureau. C’est sur le terrain qu’il entend mener à bien sa mission. C’est sa conception du métier. Bien que cette région ne lui soit pas totalement inconnue, Pierre Dartout « n’a pas la prétention de dire » qu’il connaît « parfaitement les enjeux et que j’ai des solutions à apporter, même si mes collaborateurs m’ont apporté beaucoup d’informations ». Favorisant l’échange, il ira donc à la rencontre des différents partenaires, les collectivités territoriales, les chefs d’entreprise, les associations… afin de « tirer un certain nombre d’analyses et de conclusions en vue de voir comment l’Etat peut et doit contribuer… J’essaierai le plus possible d’aller sur le terrain de voir et de connaître les réalités de ce département et de cette région ».

Il souhaite aussi que l’Etat soit toujours au cœur des débats, « valorise aussi ses qualités d’objectivité, d’impartialité, de compétences, disponibilité et de dévouement… ».

Il s’attachera dans les semaines à venir à connaître Marseille, ensuite le département et les particularités de la région, sauf le département du Var qu’il affectionne puisqu’il y passe toutes les vacances depuis son enfance (ndlr il y a même une maison). « C’est avec beaucoup de plaisir que je pars à la découverte » de l’ensemble de ce territoire.