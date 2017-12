[Vidéos] Fusion Département-Métropole, communes carencées… la vision du nouveau préfet

Lors de son installation, lundi 11 décembre, Pierre Dartout a abordé la question de la sécurité face au risque terroriste, le rôle de l’Etat dans le cadre de la fusion entre la Métropole Aix-Marseille Provence et le Département des Bouches-du-Rhône ou encore la problématique des logements sociaux.

C’est à la suite de l’attentat de la gare Saint-Charles, le 1er octobre dernier, que le préfet Stéphane Bouillon a pris la direction de Lyon, et a été remplacé dans ses fonctions de préfet de la région Paca et des Bouches-du-Rhône, par Pierre Dartout. En matière de sécurité, le nouveau préfet confie qu’il « faut être lucide ».

Autre question abordée à l’occasion de son installation : les communes carencées. La commission de la SRU (solidarité et renouvellement urbain) souhaite durcir les sanctions à l’encontre des communes qui n’ont pas comblé leur retard. C’est-à-dire se doter de 25% de logements sociaux d’ici à 2025. Le préfet Pierre Dartout préfère parler de communes carencées. Dans les faits, il s’agit d’attribuer des pénalités sous forme d’arrêtés de carences obligeant les communes en défaut à payer des pénalités. Pour Pierre Dartout, l’insuffisance de logements sociaux dans certaines communes pose deux types de problèmes.

Concernant une fusion entre le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille Provence, le nouveau préfet se veut pragmatique et prône la concertation. « Je sais qu’il y a des réflexions qui sont menées. Cela répond à un principe de bon sens que de réfléchir, dans un contexte budgétaire difficile tant pour l’Etat que pour les collectivités territoriales, de voir dans quelle mesure on doit mutualiser les missions et les moyens des différentes collectivités qui interviennent sur un même secteur territorial. Nous avons le devoir, nous Etat, d’accompagner l’ensemble des collectivités dans une réflexion sereine, approfondie pour une évolution la plus efficiente possible de cette métropole. La solution, je ne peux pas la livrer maintenant. C’est un sujet dont j’ai beaucoup parlé avec mes collaborateurs, c’est un sujet très important ».