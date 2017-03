(Pétrochimie) Sécurité renforcée autour des sites LyondellBasell et Linde de Berre-L’Etang

Ce mardi 21 mars en début d’après-midi est signée une convention locale de coopération de sécurité pour renforcer la vigilance autour des sites LyondellBasell et Linde à Berre-L’Etang. Cette première en Bouches-du-Rhône engage donc tous les acteurs chargés de veiller sur le bon fonctionnement du site, à savoir le préfet de police du département, Laurent Nunez, le maire de la commune concernée, Mario Martinet, le commandant du groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône, le colonel Benoît Ferrand, les représentants des usines de pétrochimie LyondellBasell et Linde et les représentants des sociétés Securitas, Seris Security et Onet, toutes intervenantes pour la sécurité et la surveillance des deux sites.

Chacun des signataires devra nommer un référent ainsi que le stipule la convention. Cette dernière engage également tous les acteurs à échanger régulièrement leurs informations en ce qui concerne la sûreté du périmètre et les phénomènes de malveillance enregistrés.

D’autres sites sont à l’étude dans le département pour engager d’autres conventions de coopération de sécurité du même type, notamment des zones d’activité sensible ou des zones commerciales accueillant un large public.