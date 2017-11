Penser la Méditerranée des deux rives : quatre jours à Marseille autour d’Averroès

Du 16 au 19 novembre, le théâtre national de Marseille La Criée accueille la 24e édition des Rencontres d’Averroès. Inspirés par la figure historique du sage arabo-andalou, chercheurs et artistes s’efforcent de confronter leurs savoirs et points de vue.

Entre les deux rives d’une mer commune, le thème 2017 est celui des chemins pour la liberté. Des libertés face « à la terreur, au sacré, aux bouleversements numériques et aux pouvoirs autoritaires ». Tels sont les sujets retenus pour les quatre tables rondes qu’animeront, en cette fin de semaine, nos confrères de La Croix, Mediapart, RFI et les Inrocks. Et pour conclure cette édition, la venue exceptionnelle de l’écrivaine et journaliste Asli Erdogan, le dimanche 19 novembre.

Conférences décentralisées

Au soir du premier jour, jeudi 16 novembre, le chanteur-pianiste libanais Bachar Mar-Khalifé se produira en concert. Samedi 18, à 20h, projection du documentaire Syrie, des images face aux clichés, en présence de l’auteur, Mohammad Ali Atassi.

À l’heure où la Catalogne cherche à s’émanciper de Madrid, où s’écroule en Irak le califat de la barbarie, dans la foulée de ces rencontres, le collège de Méditerranée se propose d’assurer chaque mois, de décembre à mai 2018, une conférence dans un quartier de Marseille. Il s’agit de permettre au public de dialoguer avec experts et universitaires de Tunisie ou d’Italie, d’Europe centrale comme d’Egypte ou de Syrie.

> Tarifs du concert du 16/11 : de 20 € à 12 €

> Tarif conférences : 5 € ou entrée libre selon la conférence sur réservation

> Réservation auprès du TNM La Criée ou billetterie en ligne

> 30 quai de Rive-Neuve, Marseille 7e