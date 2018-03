Pays d’Arles : après les propos de Christophe Castaner, Martine Vassal regrette le manque de « concertation »…

Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, candidate à la succession de Jean-Claude Gaudin à la présidence de la Métropole Aix Marseille Provence, n’a pas tardé à réagir à la suite des propos de Christophe Castaner tenus dans le journal La Provence du samedi 10 mars. Le secrétaire aux relations avec le Parlement évoque le rapprochement département Métropole en considérant que le projet n’était pas « d’ajouter une nouvelle loi. On corrige la loi Notre, sur l’eau et l’assainissement par exemple, où on rend aux maires leur liberté de choisir. »

Concernant la fusion Département Métropole, Christophe Castaner explique que « la réflexion est en cours ici» et souhaite qu’on arrête d’opposer Marseille au reste du territoire. » L’ancien maire de Forcalquier parle ensuite de « la question d’Arles où trois communautés de communes préféraient un département pour elles. Mais la ministre Jacqueline Gourault a dit non. Cela n’aurait pas de sens. ce territoire ne doit pas être saucissonné. » Martine Vassal, dans un communiqué, réagit dans un communiqué. « J’ai bien pris acte des propos tenus par Christophe Castaner dans La Provence concernant l’avenir des Bouches-du-Rhône. » Pour elle « Monsieur Castaner indique clairement que la fusion du Département et de la Métropole concernera l’ensemble des 119 communes. Je regrette ce manque de concertation avec les élus locaux et la présidente du Département. »

« Une Métropole concentrée » sur deux compétences

Dans son communiqué Martine Vassal affiche ses cinq principes qui président à sa politique en matière d’organisation territoriale. « Pour ma part, je reste fidèle aux cinq principes fondateurs qui doivent guider toute nouvelle organisation territoriale : pas d’augmentation d’impôts pour les contribuables. Une Métropole concentrée sur deux sujets majeurs : l’attractivité économique et les transports. La proximité et la gestion de la vie quotidienne déléguées aux communes. Le maintien de l’aide aux communes pour développer les projets au service des Provençaux. Des territoires bien identifiés et des maires considérés, respectés et impliqués dans la gouvernance. »