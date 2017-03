[Environnement] Une nouvelle appli dans le Pays d’Aix pour faciliter le tri des déchets

Le Pays d’Aix et la métropole Aix-Marseille Provence ont lancé un nouveau service mobile « Mon Appli déchets en Pays d’Aix » qui devrait aider les citoyens à retrouver de l’information sur les équipements de tri disponibles, sur les bons gestes et sur la localisation des points de collecte. L’application mobile gratuite, que les Aixois pouvaient tester sur un écran tactile en centre-ville avant mardi 22 mars, est créée grâce à un partenariat avec Eco-Emballages.

Le but de cette collaboration instaurée depuis 2015 est d’augmenter le recyclage de 23% en recyclant plus de 7 700 tonnes supplémentaires d’emballages ménagers jusqu’à la fin 2018.

Le recyclage du verre a augmenté de 4% en 2016

L’engagement du Pays d’Aix dans le plan de relance d’Eco-Emballages a déjà abouti à la réalisation de quatre projets. Le nombre de colonnes à verre pour un geste de tri simplifié a augmenté par 110, 150 professionnels du secteur de la restauration, hôtellerie et café sont mobilisés pour le tri du verre, 100 établissements ont signé la charte d’engagement dédiée au tri de du verre et 4 000 étudiants résidents des cités universitaires d’Aix ont été sensibilisés. Ces résultats ont présentés lors de la conférence de presse le 15 mars dernier, en présence de la directrice régionale Sud-Est Eco-Emballages, Christine Leuthy-Molina, vice-présidente du Conseil du Territoire du Pays d’Aix, Guy Barret et conseiller métropolitain, Philippe de Saintdo.

Ils ont rappelé que le volume du verre collecté en 2016 a progressé de 4% par rapport à 2015.

Le budget prévisionnel pour l’ensemble des actions, déjà réalisés et en cours, est 372 079 €, dont 85,4% est pris en charge par Eco-Emballages est le reste est assuré via le budget annexe des déchets du Pays d’Aix. L’application « Mon appli déchets en Pays d’Aix » est lancée dans le cadre de la nouvelle campagne centrée sur le geste de tri des emballages légers et du verre avec le message « Vous triez, nous recyclons ».

« Chaque année, sur 245 500 tonnes d’ordures ménagères collectées sur le Territoire du Pays d’Aix, 156 000 tonnes prennent encore le chemin des centres d’enfouissement et sont enterrées, alors que la moitié de ce volume pourrait être triée et recyclé » regrette le communiqué du conseil de territoire.