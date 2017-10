C’est l’une des délibérations phares qui sera soumise au vote du conseil métropolitain de jeudi 18 octobre. La validation d’un abonnement unique, valable pour tous les modes de transports et sur l’ensemble du territoire. Une petite révolution.

Métro, TER, bus, tram, autocars… Fini les changements de tickets et la multiplication des tarifs, le pass unique qui permet de voyager dans toute la métropole Aix-Marseille Provence sera mis en service au mois de février 2018. « Pas d’effet d’annonce » pour Jean-Pierre Serrus, vice-président de la Métropole, en charge de l’agenda de la mobilité métropolitaine. Ce pass, c’est l’un des engagements de ce vaste programme qui fixe les grandes orientations dans le domaine des transports à l’horizon 2025.

Objectif : mettre fin au tout-voiture, pour décongestionner les grands axes aujourd’hui saturés, faciliter la vie quotidienne des habitants et améliorer la qualité de l’air. À l’image du pass Navigo en Île-de-France, ce ticket unique permettra de circuler sur l’ensemble des réseaux urbains de transports en commun, sur les lignes du réseau Cartreize, de prendre les navettes de l’aéroport, d’utiliser les parkings relais, le vélo en libre-service et les parcs à vélo. Et grâce à un accord avec la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, les TER sont intégrés à l’offre.

Une offre enrichie en septembre 2018

Le prix ? « Attractif », insiste Jean-Pierre Serrus, qui se dit « métropolitano-optimiste ». Ainsi, les 1,8 millions de métropolitain(e)s pourront s’abonner pour 73 €/mois, ou 63 €/par mois pour l’achat d’un pass à l’année. Pour un usager circulant quotidiennement entre Aix/Marseille via Aix en Bus et sur les réseaux RTM c’est une économie mensuelle de 14,60 € (87,60 € coût actuel), ou encore 34,50 € d’économie sur le trajet Martigues/Aix, par Ulysse et Aix en Bus (107, 50 € coût actuel).

Cette offre doit évoluer dès le mois de septembre 2018, avec une gamme de nouveaux services et, entre autres, la mise en place d’une gamme tarifaire enrichie, un abonnement annuel jeune, ou encore titre à l’unité notamment pour les touristes. Le lancement du pass annuel « grand public » à 68 €/mois payable en 12 fois sans frais… Pour tous les usagers qui ont déjà des abonnements à la RTM, Cartreize, etc… et qui souhaitent bénéficier d’une offre du pass unique, une bascule s’effectuera, avec ajustement tarifaire.

Pour l’achat du pass, huit agences seront réparties sur l’ensemble du territoire : les gares routières Marseille-Saint-Charles, Aix-en-Provence, Aubagne, La Ciotat, et Vitrolles, les agences commerciales Libébus (Salon-de-Provence) et Ulysses (Martigues et Miramas), et enfin le futur pôle d’échange multimodal d’Istres. Ces agences assureront également un service après-vente. Le pass sera aussi en vente auprès des dépositaires Cartreize et RTM, des distributeurs RTM et sur 23 points de vente SNCF.

Le nom reste à déterminer

À l’ére du numérique, l’objectif est aussi d’aller vers la digitalisation, d’abord avec un abonnement en ligne, une application dédiée et d’autres évolutions. « L’enjeu est non seulement de convaincre les habitants de se déplacer en transports en commun mais aussi de les inciter à multiplier les modes de déplacement en se tournant vers les mobilités alternatives telles que le vélos », souligne Jean-Pierre Serrus.

Le nom lui reste encore à trouver. Le pass aura une appellation provisoire jusqu’au mois de septembre, où le nom définitif sera dévoilé à l’occasion du lancement de l’offre enrichie.

Pour une efficacité optimum de ce pass unique, il y a nécessité d’un profond réaménagement des réseaux intégrés dans l’agenda de la mobilité métropolitaine, mais également une harmonisation des horaires. Ce travail est en cours à la Métropole.

L’agenda de la mobilité métropolitaine représente un investissement de 4 milliards d’euros d’ici à 2025. Si l’institution attend toujours de savoir dans quelle mesure l’État participera à ce programme, la Métropole doit prendre en compte cet agenda dans son budget 2018, dont les grandes orientations seront également débattues à l’occasion de ce conseil.