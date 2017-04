A Paoli Calmettes, Cryostem fait progresser la recherche sur la greffe de moelle osseuse

Chaque année en France, les médecins remplacent « la fabrique » à cellules sanguines déficiente de 1 800 patients atteints de graves maladies du sang par celle d’un donneur compatible. Cette technique, autrefois appelée greffe de moelle osseuse, a été remplacée par la greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) grâce à la découverte de nouveaux médicaments. Elle représente aujourd’hui le seul traitement curatif pour la plupart des maladies du sang comme les leucémies ou les lymphomes. Si elle permet de sauver de nombreuses vies, elle comporte des également des risques. Alors qu’ils sont guéris de leur maladie initiale, plus de la moitié des patients greffés font face à des complications, souvent sévères et pouvant entraîner la mort dans 10% à 20% des cas.

Créer la plus grande collection de cellules des couples donneur/receveur

Dans les années 2000, Agnès Buzyn, alors responsable de l’unité de soins intensifs d’hématologie adulte et de greffe de moelle de l’hôpital Necker à Paris, et Boris Calmels, directeur du centre de thérapie cellulaire de l’institut Paoli-Calmettes, se sont rendus compte qu’il existait de nombreuses données cliniques en France sur la maladie du greffon contre l’hôte mais aucune ressources biologiques. En se rapprochant de son collègue de l’hôpital Saint-Louis, Régis Peffault de Latour, Boris Calmels a réussi à créer en 2011 le réseau Cryostem, la première collection d’échantillons biologiques de couples donneur/receveur d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

Depuis son siège de l’institut Paoli Calmettes à Marseille, Cryostem regroupe 33 des 36 centres d’allogreffe du pays et 23 centre de ressources biologiques associés, « alors que les autres cohortes parviennent péniblement à réunir la moitié des centre de ressources », précise Boris Calmels, coordinateur du réseau. Il fait partie des dix projets retenus par l’agence nationale de la recherche dans le cadre de l’appel à projets « cohortes » financé par le grand emprunt « investissements d’avenir ». Cette biobanque nationale permet de suivre pendant plusieurs années les malades avant et après leur greffe afin de comprendre les différents facteurs génétiques ou environnementaux. Les échantillons sont mis à la disposition de la communauté scientifique qui pourra mener des travaux de recherche sur les pathologies.

Cryostem à l’origine de nouvelles recherches médicales

Depuis avril 2015, Cryostem a ouvert l’accès aux 148 000 échantillons biologiques de couple donneur-receveur de greffe de sa collection aux laboratoire académiques et industriels du monde entier. Orientée initialement sur la seule maladie du greffon contre l’hôte, la thématique a été étendue en novembre 2016 à l’ensemble des complications de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques comme les infections (bactériennes, virales ou fongiques) et la toxicité du traitement sur certains organes comme les muqueuses, la peau et l’œil : « Notre objectif final est de faire avancer la recherche sur cette problématique mais cela touche également à de nombreux enjeux de l’immunologie et de la cancérologie moderne », ajoute Boris Calmels.

Au travers de son programme HTC project, Cryostem a retenu trois projets de recherche en 2016 : une nouvelle classe de cellule immunitaire pour prédire la réaction du greffon contre l’hôte (CIML, Conception, Marseille Immunopôle), l’efficacité des cellules MAIT dans la lutte contre la maladie du greffon contre l’hôte et les infections (Hôpital Robert Debré, Inserm, CNRS, Université Paris-Diderot) et l’identification de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic et le suivi du traitement de la maladie du greffon contre l’hôte. Les premières publications sur ces travaux sont attendues dès le début de l’année prochaine. Cryostem vient de retenir un quatrième projets de recherche en février 2017. « Nous avons désormais modifier notre fonctionnement pour pouvoir lancer plus d’appels à projets chaque année », explique le docteur Émilie Robert, chef de projet pour Crysotem.

Cryostem commencera à lever des fonds l’année prochaine

« Le but du HTC Project est d’obtenir rapidement des résultats au travers des recherches associés pour pouvoir lever des fonds », avoue Boris Calmels. Pour l’instant, Crysotem est financé en majeure partie par des fonds publics avec une dotation de 5,5 millions d’euros des Investissements d’avenir jusqu’en 2019. Selon les dernières déclarations de la ministre de la santé, Marisol Touraine, les investissements d’avenir devraient être reconduits dans deux ans mais l’objectif est que les projets soient autonomes financièrement à moyen terme. Pour se financer, Cryostem fait payer l’accès à sa collection sauf dans le cas des appels à projets. En plus des échantillons gratuits, la structure souhaiteraient également financer ses travaux de recherche. Elle attend donc les premières publications scientifiques pour se lancer en quête de généreux donateurs. « On aimerait récolter environ 500 000 euros par an », précise Boris Calmels. Il a déjà obtenu le soutien des fondations Laurette Fugain, de l’International research group on unrelated hematopoietic stem cell transplantation (IRGHET) et de Vaincre le cancer.

Ce projet né à l’initiative de l’institut Paoli Calmettes et de l’hôpital Saint-Louis s’adresse aux scientifiques du monde entier. Lors du congrès de l’European group for blood and marrow transplantation qui s’est tenu au Parc Chanot du 26 au 29 mars dernier, Cryostem a établi ses premiers contact avec les chercheurs étrangers. Des équipes canadiennes et allemandes vont bientôt utiliser sa collection pour la première fois. Les industriels se sont également dits intéressés pour étudier les infections fongiques. De futurs clients qui pourraient apporter une nouvelle reconnaissance auprès des grands acteurs du médicament.