[Gomet' Santé] Panorama France Health Tech 2017 : le financement du secteur en progression

Le nombre de produits biotechs (technologies du vivant) en développement est en augmentation : 368. Deux-tiers des programmes de développement sont en phase précoce tandis que près d’un quart est arrivé à des phases plus avancées. Seuls 16 produits sont actuellement en cours d’enregistrement ou commercialisés. L’oncologie reste l’aire thérapeutique la plus investiguée (1/3 des programmes). En revanche, plus de la moitié des medtechs (technologies médicales) sont à un stade de développement très avancé. Les 110 produits actuellement commercialisés démontrent la maturité du secteur des medtechs ainsi qu’un cycle de développement plus court des dispositifs médicaux comparé à celui des biomédicaments. Bémol : le remboursement des dispositifs médicaux demeure l’un des principaux enjeux du secteur. Si la France figure parmi les pays bénéficiant des plus forts taux de remboursement des dispositifs médicaux et malgré l’avantage d’une couverture nationale, l’accès à ces derniers est jugé « très difficile » par les participants.

A noter : dans la e-santé, le big data a doublé son importance entre 2016 et 2017 (4 à 8%) et cette progression devrait se poursuivre puisque ce domaine d’application représente l’un des enjeux clés de la santé du futur.

Une faible compétitivité des essais cliniques en France

Si la France bénéficie d’un réseau de CHU et de centres cliniques de renommée internationale, le bât blesse concernant le nombre d’essais cliniques : 3 312 essais comptabilisés en France (en février 2017) contre 8739 en Allemagne par exemple. L’environnement européen est d’ailleurs propice à l’innovation santé et compte plus de 3 000 entreprises de biotechnologies et environ 25 000 entreprises de technologies médicales. Parmi les 10 pays publiant le plus dans les revues prestigieuses, 5 sont européens. Le Royaume-Uni et l’Allemagne étant respectivement en 2ème et 3ème position. La France se situe en 7ème position.

Quel financement pour la Health Tech en France et en Europe ?

La principale difficulté énoncée par les entreprises interrogées est l’accès au financement (47%). Cependant, le constat dressé par le Panorama 2017 se veut optimiste. Avec un taux de croissance annuel moyen de 12% entre 2013 et 2016, le niveau de financement des entreprises françaises des sciences de la vie progresse. L’année 2017 s’annonce également prometteuse avec 616 millions d’euros levés durant les neufs premiers mois de l’année, dont 36% en capital risque, 13% en IPO et 51% post-IPO avec un ticket moyen de 11,2 millions d’euros.

La France possède également nombre de dispositifs contribuant au financement de projets dans l’innovation en santé. Bpifrance a par exemple contribué au financement de plus de 500 projets dans le domaine de la santé pour un montant d’aide de près de 250 millions d’euros.