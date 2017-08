Ortec (Aix) va dépasser le milliard de chiffre d’affaires avec l’acquisition du groupe Brunet

Le groupe Ortec, l’un des leaders des services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et l’aéronautique, a annoncé le 25 juillet dernier la signature de l’acquisition de 100% du groupe Brunet, un acteur spécialisé dans l’installation, le dépannage et la maintenance en génie électrique, génie thermique et courants faibles (télécommunications, informatique et sécurité). Le groupe Brunet réalise 140 millions d’euros de chiffre d’affaires, emploie 950 personnes et dispose de 31 implantations en France.

Il permet au groupe Ortec d’élargir sa palette de métiers, notamment en génie électrique, thermique et de courants faibles pour répondre à la demande croissante de ses clients d’une offre globale de services. « Avec cette acquisition, le groupe Ortec devrait atteindre, en 2018, 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. » Ortec qui emploie plus de 11000 collaborateurs répartis sur 160 sites en France et à l’International, a déjà réalisé plusieurs acquisitions dans les années récentes : Ducamp en 2013 (environnement et déchets), Sonovision en 2014 (ingénierie documentaire pour l’aéronautique), et Cico Centre et Val de Loire Services en 2015 (tuyauterie et la chaudronnerie industrielle).

Plusieurs dossiers à l’étude

Et la croissance externe devrait se poursuivre. André Einaudi, PDG d’Ortec ne cache pas ses intentions en commentant cette dernière opération : « Notre groupe poursuit ainsi sa dynamique avec l’ambition affichée de cibler de nouveaux développements majeurs en France et à l’international. La période est propice à de nouvelles opportunités de croissance et nos équipes étudient actuellement plusieurs dossiers.»