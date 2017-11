Orange s’engage à avoir raccordé 70 communes des Bouches-du-Rhône à la fibre optique en 2020 

Sous la pression du gouvernement qui a souhaité faire accélérer le plan d’équipements en en très haut débit de la France, Orange poursuit, sur ses fonds propres, le déploiement de la fibre optique jusqu’aux logements (FttH – Fiber to the Home) dans le département des Bouches-du-Rhône. « Le groupe s’engage dans 70 communes d’ici à 2020 » (liste ci-dessous) annonce un communiqué de l’opérateur télécom.

Selon la même source, Orange a d’ores et déjà déployé la fibre dans 19 communes des Bouches-du-Rhône, hors Marseille, rendant ainsi la fibre disponible pour plus de 90 000 foyers et entreprises. A l’horizon 2020, ce seront 347 000 foyers et entreprises supplémentaires qui pourront bénéficier du « confort de débits et d’usages innovants grâce à la fibre optique. » Sur la seule ville de Marseille, située en zone très dense, 203 000 logements sont d’ores et déjà raccordables à la fibre d’Orange selon le groupe dirigé par Stéphane Richard, le P-dg d’Orange. Ce dernier a fait le déplacement à Marseille vendredi 17 novembre. Il a co-signé avec Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 1ère vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Marie-Emmanuelle Assidon préfète déléguée pour l’égalité des chances, Claude Vulpian, président de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (photo XDR), une convention sur le déploiement de la fibre optique sur ses fonds propres pour 70 communes du département.

Nouveau schéma départemental numérique

Martine Vassal a annoncé que « l’année 2018 marquera un nouveau schéma départemental numérique. Le raccordement à la fibre a un rôle central dans le secteur économique et dans l’attractivité d’un territoire. Je veux intégrer les Provençaux dans cette nouvelle ère.»