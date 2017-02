Orange poursuit le déploiement de la fibre optique dans la métropole en raccordant Fos-sur-Mer

Le mardi 7 février 2017, René Raimondi, maire de Fos-sur-Mer, et Fabien Finucci, délégué régional Orange, ont dévoilé le plan de déploiement du FttH (Fiber to the Home) sur la commune. 4 500 logements seront concernés, soit 57% des foyers de la commune. Les quartiers Les Carabins, Le Mazet, La Courbedonne et la Plaine Ronde seront les premiers fibrés. Dans les Bouches du Rhône, Orange a démarré le déploiement de la fibre optique sur dix communes et compte d’ores et déjà 250 000 foyers raccordables dans le département. Il s’agit de Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Vitrolles, Salon de Provence, Bouc Bel Air, Cabriès, Châteauneuf le Rouge, Les Pennes-Mirabeau. Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases précise l’opérateur : « Les études en coordination avec les équipes municipales, l’installation des armoires de rue permettant à l’ensemble des opérateurs de venir proposer leur service, le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil existants. »

Une victoire contre la fracture numérique

Pour René Raimondi, maire de Fos-sur-Mer, cité dans le communiqué de la mairie et d’Orange, l’arrivée de la fibre optique à Fos-sur-Mer est « d’abord une bonne nouvelle pour notre commune qui va pouvoir disposer, sur une grande partie de son territoire, d’un réseau internet puissant, performant et stable en toutes circonstances. C’est aussi une victoire dans la lutte contre la fracture territoriale qui creuse trop souvent l’écart entre les communes et les grands centres urbains. » Fabien Finucci, délégué régional d’Orange, insiste sur l’attractivité et le confort: « Le déploiement de la fibre optique est un enjeu majeur pour l’attractivité notamment économique de la ville et permet aux citoyens d’accéder à de nouveaux services. Notre ambition est claire : permettre aux habitants de profiter de la révolution numérique, avec une qualité de service exemplaire dans tous les lieux qui comptent pour eux. »

REPÈRES Une démarche auprès des syndics pour le raccordement. Afin que les habitants des quartiers concernés puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est important que les habitants communiquent dès aujourd’hui auprès de leur syndic et de leur bailleur immobilier et demandent que le raccordement de leur immeuble soit voté en assemblée générale. Dès lors, l’opérateur choisi pourra installer les points de branchement en face de chaque logement et le client pourra sélectionner le fournisseur d’accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer le raccordement final à son domicile. En chiffres. Dans le cadre du plan stratégique de l’entreprise « Essentiels 2020 », Orange poursuit son investissement de 3 milliards d’euros sur la fibre optique sur le territoire français. Afin de répondre aux enjeux du gouvernement et de son plan France Très Haut Débit, l’ambition d’Orange est de raccorder 12 millions de logements en 2018 et 20 millions en 2022. Au 30 septembre 2016, Orange compte 1,308 million de clients Fibre en France. Orange, déjà présent dans 1 208 communes, prévoit de déployer la fibre Orange à l’horizon 2022 dans 3 600 communes. « Cela inclut l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, soit près de 60% des foyers français. » En carte



Pour suivre les étapes du déploiement, Orange est le premier opérateur à mettre en ligne sur le site reseaux.orange.fr une carte de couverture compatible sur ordinateur, tablette et smartphone et informer sur le déploiement de la fibre. Source Orange.

(Illustrations : capture d’écran site reseaux.orange.fr)