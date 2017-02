Open 13 Provence de tennis, symbole de l’investissement du Département dans le sport

Martine Vassal, la présidente du Département n’a pas hésité à « taper » la balle avec les jeunes joueurs du club de tennis de la Rose mardi 14 février à l’occasion de la présentation de la 25ème édition du tournoi de tennis ATP l’Open 13 Provence. Un mini-court de tennis avait été en effet installé pour illustrer, bien au-delà du tennis, l’engagement du Département pour le sport. Une façon de prolonger et d’accompagner les autres politiques du conseil départemental en transmettant les valeurs sportives comme des repères pour la jeunesse notamment. « Le sport est un promoteur de bienfaits physiques, mais aussi une réponse à des enjeux de santé publique, de cohésion sociale, d’aménagement du territoire, d’environnement, de citoyenneté. » Fort de cette conviction le Département a décidé d’investir 15 millions d’euros dans sa politique sportive en soutenant plus de 130 manifestations. L’Open 13 Provence draine à lui seul 1,25 million d’euros

Tsonga le retour !

Le tournoi, 25ème édition promet beaucoup. Et les questions sur son avenir et son développement semblent bien balayées, grâce notamment à un plateau sportif des plus convaincants. Pour la 25ème édition, Jean-François Caujolle, directeur du tournoi marseillais a, une nouvelle fois, frappé fort. Les joueurs français, toujours fidèles, seront tous au rendez-vous : Jo-Wilfried Tsonga, de retour après deux ans d’absence, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon, la star montante Lucas Pouille, ainsi que Nicolas Mahut et Benoît Paire. Sans parler de Yannick Noah, le capitaine de l’équipe de France qui devrait être présent aussi à Marseille, mais cette fois dans les tribunes.





Aux côtés de l’imposante délégation tricolore, Nick Kyrgios viendra défendre son titre. Grigor Dimitrov, demi-finaliste à l’Open d’Australie, Alexander Zverev et son frère Mischa, tombeur d’Andy Murray à Melbourne, ou encore le jeune espoir russe Karen Khachanov se joindront à eux pour tenter d’enrichir un palmarès déjà très fourni. Début des hostilités au Palais des sports ce dimanche (entrée gratuite) avec les qualifications. La finale aura lieu dimanche 26 février.