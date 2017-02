Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM : le discours et la méthode de la conquête (1/5)

Il n’est pas pas là par hasard… Jacques-Henri Eyraud, la quarantaine décontractée (jean, baskets et t-shirt) commence son intervention devant les anciens des grandes écoles, notamment ceux de Science Po (il est lui-même diplômé de l’établissement et y fut enseignant sur le management d’entreprise) en rappelant ses nombreux liens avec Marseille, avant même d’arriver à la tête de l’OM. « J’ai fait mon service militaire à Carpiagne » confie-t-il d’abord et en garde un souvenir « ému. » Il retournera d’ailleurs prochainement sur le site pour une visite amicale. « Je me suis toujours senti proche de l’armée » reconnaît-il en affirmant fièrement qu’il demeure « réserviste. »

Autres attaches, cette fois familiale, avec une soeur installée à Marseille depuis une dizaine d’années et professionnelle : la présence à Aix de son entreprise, un groupe de presse spécialisé dans les courses (Paris Turf, Bilto notamment). De quoi faire de nombreuses incursions en Provence pour ce Parisien bien sous tous rapports (lire notre précédent article). Le temps d’apprécier le climat comme la ferveur sportive. Le sport, une passion pour Jacques-Henri qui fut un champion de takwondo. Voilà le décor planté, dans la belle salle du restaurant de l’Union nautique marseillaise (UNM), au bord de l’eau, à l’entrée du Vieux-Port, en face du Fort St Jean.

McCourt, « l’idéal » pour l’OM

Alors quand Jacques-Henri Eyraud entend parler de la vente du club, il se met sur les rangs et tente de monter un projet de rachat. Mais en juillet dernier, le directeur de la Ligue de football, Didier Quillot, lui passe un coup de fil. Il lui explique qu’il vient de rencontrer un Américain, Frank McCourt qui veut racheter l’OM et qu’il doit absolument le voir. Jacques-Henri Eyraud ne traîne pas. « Nous avons discuté durant des heures, je me suis rapidement aperçu que c’était l’actionnaire de référence idéal pour l’OM. » JHE se met donc au service du projet OM Champion et ne tarit pas d’éloges quant il parle du nouveau propriétaire de l’Olympique de Marseille. « Il a compris ce club et l’ADN de cette ville « insoumise » qu’il compare souvent à Boston. » Depuis le 29 août les deux hommes ont pris les rênes du club pour un chantier de « construction » et de « développement ». Découvrez tout au long de la semaine les différents volets du projet McCourt-Eyraud pour un OM de nouveau conquérant. Go !

A lire à partir de lundi sur Gomet’ > OM, la priorité au foot et aux résultats

> OM, le développement stratégique à l’international

> OM, devenir un club formateur

> OM, un acteur citoyen engagé dans la cité

(Photo Une capture d’écran © om.net 2016)