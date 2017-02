[Environnement] 11 nouvelles entreprises de transport public signataires d’Objectif CO2

C’était l’une des actions phare du Grenelle de l’Environnement de 2007. Elaborée par le ministère chargé des Transports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la charte d’engagement « Objectif CO2 » a pour but d’améliorer les performances environnementales des entreprises en privilégiant la réduction des émissions de CO2 liées aux consommations de carburant.

Une diminution de 2 528 tonnes de CO2

Le 22 février dernier, 11 nouvelles entreprises de la région se sont donc engagées pour la première fois dans la démarche « Objectif CO2 », parmi lesquelles Beltrame (83), les Autocars Bremond (84 et 04), les Transports Robert (13) ou encore les Autocars de Provence (13). Cinq autres ont renouvelé leurs engagements, dont les bus de l’Etang (13) et les Autocars Jacob (06). Ces 16 entreprises rejettent annuellement 27 639 tonnes de CO2.

En signant la charte, elles se sont fixées un objectif de réduction de leurs émissions de CO2 à 9,15% au bout des 3 ans, soit une diminution de près de 502 715 litres de carburant et plus de 2 528 tonnes d’émissions de CO2. Au total 1 022 conducteurs et 902 véhicules sont concernés par la démarche. Pour la mener à bien, les entreprises signataires disposent d’une méthodologie afin de mesurer leurs performances environnementales et les gains réalisés.

Depuis 2014, 33 autocaristes provençaux ont adhéré à cette démarche et une dizaine devrait s’y engager très prochainement, accompagnés par l’Ademe, la Dreal, le Conseil régional et la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) de Paca. Car le secteur des transports représente à lui seul 30 % de la consommation d’énergie en France. Le Grenelle Environnement a donné pour objectif de réduire de 20 % d’ici à 2020 les émissions actuelles de l’ensemble des transports en France pour les ramener au niveau de 1990.