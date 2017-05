[Numérique] A vos marques, prêts, cliquez, « Shake Event » débarque au parc Chanot pendant deux jours

L’événement Shake, le congrès de la communication, de la distribution et de la transition numérique, revient pour la quatrième année consécutive. Deux jours de rencontres, d’ateliers, de conférences et d’exposants spécialistes de l’e-commerce. Coup d’envoi ce soir du #Shake17, à 19 heures, au parc Chanot. « Share the fun » !

1 000 rendez-vous business, 130 fournisseurs, une centaine d’ateliers pratiques, cinq conférences et 2 000 visiteurs attendus, Shake Event revient pour deux jours dans la cité phocéenne. Direction le parc Chanot, les 11 et 12 mai, pour deux jours, sur la planète numérique sous toutes ses formes. Forcément cette année 2017, l’événement s’habille de son #Shake17 et a concocté une programmation ambitieuse, pleine d’optimisme et riche de valeurs humaines. « C’est une nouvelle page de l’histoire de Shake qui se tourne en 2017 celle de faire partager l’expérience des pionniers du numérique avec les chefs d’entreprises classiques, petites ou grandes. Leur montrer la voie et parfois indiquer les pièges ou les culs-de-sacs, dans leurs disciplines historiques et leurs avatars modernes : la communication, la relation-clients, l’animation de communautés, les mutations mêmes des entreprises dont l’organisation en silo vole en éclats avec l’irruption du numérique, partout, tout le temps », expliquent Hervé Bourdon, président de l’association des e-commerçants eCom Provence et Jacques Froissant, P-DG du cabinet de recrutement Altaïde, les deux organisateurs.

Les valeurs humaines dans l’ère du numérique

À l’heure de Marseille Capitale européenne du sport, cette édition est centrée sur le thème « Share the fun » : « Comment les grands sportifs peuvent nous inspirer, nous, entrepreneurs du numérique, grâce à leurs valeurs humaines fortes : enthousiasme, courage, résilience, vision… » Inspirer pour être une équipe qui gagne. Et ça va droit au but dès l’ouverture avec Olivier Bernasson, fondateur de pecheur.com et AirSport. Il sera accompagné d’un grand champion de rugby pour justement évoquer les valeurs humaines dans le sport, clés de succès pour les entrepreneurs. Une approche originale…

Les chiffres clés du e-commerce en trente minutes chrono grâce à la plus haute autorité en France, la Fevad : 300 millions de consommateurs chinois, et moi, et moi, et moi ? Ça donne de belles perspectives pour les commerçants français et européens. Depuis janvier 2016, Alibaba est présent en France… Comment être un « local » et connecté, le commerce rêvé ou encore relation entre intelligence artificielle et ecommerce… Les plénières vont vous ouvrir de nouveaux horizons. Les conférences programmées, elles aussi, permettront d’être à la pointe des dernières tendances, en termes de marketing touristique par exemple, sur la manière de booster ses ventes grâce à la marketplace, adapter sa stratégie en Chine dans un marché en évolution rapide, ou encore de marketer et vendre la Provence à une audience chinoise… Les thématiques du tourisme, de l’entrepreneuriat, de la santé ou de l’emploi seront au coeur des quatorze conférences, mais aussi des quatre-vingts ateliers pratiques proposés durant ces deux jours.

Des leaders internationaux aux experts locaux

Cette année, Shake rassemble une soixantaine d’intervenants spécialisés dans la communication, le commerce et la transition numérique des entreprises à l’image du philosophe Eric Sadin, l’un des rares intellectuels français à penser le changement de civilisation induit par la numérisation de notre monde, ou de Sébastien Badault, directeur général du groupe France Alibaba. Au sein de l’écosystème Alibaba, son rôle est de connecter consommateurs et marchands, et particulièrement les PME et grandes entreprises françaises, afin de concilier leurs besoins avec l’ensemble des potentialités offertes par l’écosystème… mais aussi des représentants des mastodontes du e-commerce comme eBay ou PriceMinister, ou des locaux comme Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP, Totem Mobi avec Emmanuelle Champaud… et bien d’autres qui viendront apporter leur vision et leur expertise. En plus des rendez-vous business, 130 exposants seront présents dans la zone expo.

Vous l’avez compris, c’est au parc Chanot que ça va bouger les 11 et 12 mai, ou plutôt « booster ». Alors à vos marques, prêts, foncez !