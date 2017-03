[Numérique] L’innovation pédagogique font leur entrée dans les écoles d’Istres

Jeudi 23 mars dans les locaux de l’école Camille Pierron, François Bernardini, maire d’Istres, également vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence et président du Conseil de territoire Istres-Ouest Provence, et Bernard Beignier, recteur de l’Académie Aix-Marseille et Chancelier des Universités, ont conclu un partenariat portant sur le numérique et l’innovation pédagogique. La convention prévoit l’équipement des nouvelles salles numériques de toutes les écoles maternelles et primaires d’Istres en tablettes et mobilier adaptés. Chaque salle se verra attribuer 14 tablettes Sqool 10 pouces, ce qui représente l’acquisition de 182 tablettes. De fabrication française, les outils Sqool sont spécialement conçus pour un usage pédagogique avec la solidité requise pour les établissements scolaires. De plus, chaque élève bénéficiera d’un siège réglable avec un support pour la tablette.

Le partenariat permet à la Ville d’Istres de percevoir une dotation de 52 000 euros de l’Education nationale. La mise en service de ces salles numériques, prévue pour la fin du printemps 2017, aura nécessité un investissement de 280 000 euros.

Cette convention s’inscrit dans la continuité du « plan numérique » engagé par la Ville d’Istres en 2013. Un plan qui dépasse les préconisations ministérielles puisqu’il concerne toutes les classes de la maternelle à la fin de la primaire quand le ministère vise le seul cycle 3 (classes de CM1, CM2 et 6è). Après avoir équipé chaque classe d’un vidéo projecteur interactif, d’une connexion internet et d’un ordinateur portable, la Ville a par ailleurs été récompensée en 2014 pour cette politique innovante à destination de ses jeunes par une « Marianne d’Or ».