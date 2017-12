Dans un discours d’une heure, prononcé à thecamp, le vendredi 15 décembre, Jean-Yves Le Drian a dévoilé les grandes priorités de la France en matière de numérique.

Jean-Yves Le Drian a choisi thecamp à Aix-en-Provence pour présenter, vendredi 15 décembre, la stratégie internationale de la France pour le numérique. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a dressé la feuille de route diplomatique pour l’avenir. Qu’il s’agisse de la réussite économique du pays dans la compétition mondiale ou des conditions de stabilité, de la sécurité et de la puissance à l’échelle internationale, le numérique est un enjeu de premier ordre pour la politique étrangère et pour l’action publique dans son ensemble. « Il était donc important que la France se dote d’une articulation complète qui suppose, à la fois, de la coopération, de la régulation, de la maîtrise, de la responsabilité… Une diplomatie économique et une diplomatie numérique qui permettent de faire valider ses principes », a exprimé Jean-Yves Le Drian.

À travers cette stratégie, la France veut créer « un modèle européen » qui conjugue libertés publiques et respect des normes. Souveraineté, dissuasion, cybersécurité… étaient aussi au centre du discours, avec le souci « d’anticiper les risques que représente la globalisation numérique ».

Son discours de plus d’une heure est venu clore cette première visite ministérielle de thecamp. La première depuis l’inauguration du site au mois de septembre 2017. Jean-Yves le Drian n’a pas caché son enthousiasme, curieux et attentif durant cette incursion au cœur du camp de base aixois, tourné vers le futur. Le ministre a dit avoir été « émerveillé de voir comment thecamp permet de cloisonner tout une série d’initiatives. C’est une formidable créativité que j’ai retrouvé ici ».

Pour se déplacement Jean-Yves Le Drian était accompagné de représentants de l’écosystème numérique français et européen. Dans la délégation également, David Martinon, ambassadeur pour le numérique auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Pour lui, le discours de Jean-Yves Le Drian est « une clarification. L’objectif était de mettre en cohérence tous nos principes d’actions à l’international sur tous les sujets numériques et de bien définir nos objectifs. Le numérique aujourd’hui est devenu un objet diplomatique qui porte sur des sujets extrêmement variés », a-t-il confié à Gomet’.

Dans le cadre de sa mission, David Martinon a engagé un travail avec les grandes plateformes pour trouver des moyens de mieux lutter contre l’utilisation d’internet à des fins terroristes. L’ambassadeur nourrit un attachement particulier pour thecamp, il donc était important que ce texte soit présenté dans ce lieu unique, « dans laquelle la diplomatie à toute sa place, soulignait Antoine Meunier, pour thecamp. Il y a une prise de conscience de la puissance publique des enjeux gigantesques qu’il y a en terme de développement numérique ».