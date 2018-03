[Numérique] Aix Marseille French Tech : Jean-Claude Gaudin choisit Pascal Lorne

« En qualité de premier financeur d’Aix Marseille French Tech et de pilote du développement économique sur Aix-Marseille-Provence, je souhaite partager avec vous mon choix de déclarer victorieux le projet présenté par l’association Aix-Marseille 2.0. » Le président de la Métropole, Jean-Claude Gaudin, a annoncé dans un courrier daté du 1er mars, et adressé aux principaux intéressés, les associations Medinsoft, présidée par André Jeannerot et dirigée par Stéphane Soto, et Marseille 2.0, collectif d’entre- preneurs emmené par Pascal Lorne, et aux comités des financeurs, le résultat de l’appel à manifestation d’intérêt visant au portage local du label French Tech.

L’équipe en place est donc écartée au profit d’une nouvelle direction. Le projet retenu « rejoint les ambitions de notre Métropole de devenir un hub international de l’innovation et de l’entrepreneuriat. le portage de la marque collective #AMFT par le collectif Aix-Marseille 2.0 permettra de passer à un cran supérieur pour le développement et le rayonnement de notre écosystème » souligne Jean-Claude Gaudin qui souhaite toutefois un rapprochement des énergies.

« Si le changement de braquet est mon impératif, il ne peut se faire sans oublier les fondations qui ont permis de bâtir l’édifice. C’est pourquoi je souhaite que le collectif Marseille 2.0, dans une démarche fédératrice, s’appuie sur l’actif et les talents de Medinsoft. »