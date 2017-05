[Artisanat] La nouvelle Route des arts et gourmandises est lancée !

Plus de trois cents personnes étaient réunies jeudi 11 mai dans les salons de l’hôtel Intercontinental, à Marseille, pour la parution de la 8e édition de La Route des arts et gourmandises – le guide édité par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat qui réunit un grand nombre d’artisans en Provence à découvrir au gré de ses envies. Gomet’ était dans la foule pour découvrir ces adresses gourmandes ou artistiques.

Quel est le point commun entre le relieur Stéphane Auvray, les modistes Danielle et Hélène Gorlier, le chocolatier Claude Krajner, ? Ils sont artisans, parfois même des maîtres artisans, exerçant leur talent respectif en Provence et sélectionnés par l’un des deux jurys de professionnels, pour figurer sur La 8e Route des arts et des gourmandises parmi les cent quarante trois meilleurs artisans du département. Désireuse de promouvoir les produits et les savoir-faire locaux, spécifiques, traditionnels ou novateurs, la Chambre de métiers et de l’artisanat a eu, en effet, l’idée en 2009 de publier un guide annuel réunissant une kyrielle de bonnes adresses pour qui aime la mode, la bijouterie, le mobilier en béton, le bois, la décoration mais également les gâteaux, les glaces, les sucreries … De parution en parution, le guide s’est étoffé, les maisons de tradition côtoyant les nouvelles enseignes. L’année ne suffira peut être pas pour faire le tour de l’édition 2017, d’autant qu’elle accueille désormais trente-six nouvelles enseignes dont des artisans de métiers de bouche salés, parmi lesquels le fabricant de vinaigres parfumés Éric Martin ou le chef cuisinier Norbert Dusserre.

Pour être sélectionnés, les artisans d’art doivent justifier d’un diplôme dans le métier d’art exercé ou de six ans d’expérience. Quant aux artisans de métiers de bouche, ils doivent présenter une spécialité, traditionnelle ou de création contemporaine, disponible toute l’année et réalisée majoritairement à partir de produits locaux, frais et de qualité.

« Consommez local, consommez artisanal »

Alors que la marque «Provence Enjoy the unexpected» vient d’être lancée pour faire rayonner le territoire à l’international et accroître son attractivité, les Provençaux, eux-mêmes, ont également un rôle important à jouer dans le maintien de la vie commerçante et artisanale locale. Et c’est pour défendre les intérêts des artisans de Provence et inciter le consommateur à privilégier l’économie locale que la Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA a développé, dans le même esprit, le label « Consommez local, consommez artisanal ». Une façon supplémentaire de sensibiliser le consommateur, désireux de devenir lui même consom’acteur, à la recherche de la qualité et de l’authenticité des produits.

De leurs côtés, les artisans sélectionnés par les jurys et devenus alors «ambassadeurs» se sont engagés à s’investir dans l’opération en accueillant chaleureusement le public et en présentant leur travail, leur spécialité et leur parcours.

Côté saveurs, la Route des arts et gourmandises 2017 décline toute cette richesse gastronomique en trois itinéraires sur près de trente cinq communes (Aix-en-Provence, Aubagne-Marseille et Étang de Berre-Pays-d’Arles-Alpilles), offrant ainsi l’opportunité de rencontrer de hommes et des femmes passionnés. Des adresses utiles au quotidien ou à l’occasion d’une balade familiale. Et dans ces vitrines alléchantes, navettes, calissons, chocolats, pompes à l’huile, gibassiés, glaces, pain bio, croquants aux pignons, marrons glacés, mais également des créations uniques comme l’entremet Garrigue, le Diapason, le mille feuilles provençal, le shortbread à la lavande, le médélice… Mais encore des tapenades, des condiments, des sauces aux poivrons, des sels aromatisés Garlaban ou Bayou, des vinaigres à la réglisse ou au cacao… Un incroyable choix qui serait dommage d’ignorer ! Et pour les plus curieux, les découvertes se poursuivent également sur le Vaucluse avec cinq itinéraires autour de cinquante-sept artisans.