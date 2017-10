Avec sa nouvelle gare routière, l’aéroport Marseille-Provence fait « Cap» sur 2025

Après deux ans d’étude et un an de travaux, l’aéroport Marseille Provence a inauguré vendredi 6 octobre sa nouvelle gare routière et sa promenade provençale. La concrétisation du premier chantier du programme d’investissement d’un demi milliard d’euros sur dix ans de l’aéroport.

C’est la porte d’entrée du territoire, notamment pour la clientèle internationale. La gare routière de l’aéroport Marseille Provence flambant neuve a été inaugurée vendredi 6 octobre, marquant ainsi une étape importante dans le plan d’investissement de l’aéroport Cap 2025. Mise en service le 1er juin 2017, elle a fait l’objet de deux ans de préparation et de conception avec les partenaires, la Métropole Aix-Marseille Provence, le Département, la Région, le Smiteb, la SNCF… mais elle est surtout une réponse stratégique à la croissance enregistrée ces dernières années par l’aéroport Marseille-Provence et pour anticiper les flux à venir.

Un record de trafic a été atteint en 2016, avec 8,5 millions de passagers. Record renouvelé pour 2017, avec une croissance de 6% et un trafic aérien qui devrait se situer en fin d’année entre 8,9 et 9 millions de passagers. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’aéroport a battu les records historiques de trafic, dont plus de 900 000 passagers en juillet et en août (une croissance de près de 10%).

En dix ans, le trafic du site est passé de 6 millions à 8,5 millions de passagers. À l’horizon 2025, 11 millions de voyageurs sont attendus. Une croissance portée par l’accélération du développement des vols internationaux (ils représenteront 2/3 des vols) dû au dynamisme des compagnies low-cost et la multiplication des lignes long-courriers. En témoigne le choix de la compagnie espagnole Volotea d’installer sa cinquième base française à Marseille.

Autre constat : l’année dernière 1 passager sur 7 est venu ou reparti en transport en commun, ce qui représente 1,4 millions de passagers au total, soit 16% du trafic total de l’aéroport. Cette part modale des transports collectifs prend en moyenne 1% chaque année. Pour 2017, l’aéroport table sur 17%. 18% en 2018 et 20% en 2020.

Une lieu de vie et une infrastructure évolutive

Afin d’accompagner cette croissance et continuer à garantir un haut niveau de service à ses clients, l’aéroport a donc engagé un vaste projet de modernisation de ses infrastructures : un demi milliard d’euros sera investi sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire d’ici à 2025. « Notre objectif est d’anticiper les tendances de demain et d’adapter nos infrastructures en conséquence », explique le président du directoire, Pierre Régis. La gare routière et la promenade provençale sont le chapitre premier de cette adaptation.

Située entre l’aérogare mp2 et le hall 1, véritable « poumon » de l’aéroport, la nouvelle gare routière s’étend sur 200 mètres de long et 10 de large, et compte douze quais avec une spécificité : aucune marche arrière afin de garantir la sécurité des opérateurs et des clients. « C’est une vraie particularité et un point fort, souligne Nicolas Trippier, chef du département passager. Tout se fait en marche avant. C’est assez rare car cela implique une emprise au sol importante». Ce sont 3 000 m² de surface d’attente et 4 000 m² de voirie qui sont au total dédiées à cette nouvelle gare.

L’infrastructure, conçue comme lieu de vie, avec une architecture moderne signée du cabinet M+N, a aussi été pensée pour être évolutive. Ainsi, une extension à quatorze quais, soit quatorze bus en simultanée est possible. Une réserve capacitive car « il faut toujours prévoir plus quand on est un aménageur d’espace, poursuit Nicolas Trippier, et avec cet espace on est largement dimensionner pour les dix à quinze prochaines années ».

3 700 passagers chaque jour et 12 départements desservis

Ce pôle multimodal d’un coût de 15 millions d’euros compte également une billetterie de plus de 60 m² qui vend l’ensemble des transports de cette gare : lignes métropolitaines, régionales, ferroviaires, de tous les réseaux… et des guichets automatiques. Un système d’information multiple a également été installé avec l’affichage de tous les horaires d’avion, disponibles dès la descente du bus, ceux des lignes SNCF et tous départs de la gare Vitrolles aéroport, et bien sûr toutes les lignes autocars. « Un outil complet qui dans ces premiers mois d’exploitation donne satisfaction », reprend Nicolas Trippier. Des distributeurs de boissons, snack et sanitaires à venir devraient contribuer au confort de cette gare.

Côté sécurité, l’accès à la gare se fait par un système de contrôle par sas. Seuls les véhicules habilités à emprunter la voie dite de service peuvent entrer. L’infrastructure comptent aussi sur un maillage de caméra de vidéo-surveillance et sur les sociétés de gardiennage de l’aéroport présentes H24 et qui effectuent des rondes permanentes sur les installations.

Si la nouvelle gare routière sert ainsi l’acheminement des passagers, elle a également permis d’agrandir la zone de chalandise, déjà étendue grâce à l’ouverture, en 2010, de la gare de Vitrolles aéroport avec les collectivités et la Région, aux départements limitrophes mais pas seulement, puisque les lignes vont jusqu’à l’Hérault, le Var, la Drôme… Au total, 82 villes sont desservies en direct dans 12 départements, depuis la mise en service de la gare. Avec 270 départs quotidiens (trains et bus), elle a vu transiter 3 700 passagers chaque jour.