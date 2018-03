[Gomet' Santé] Nouveau départ pour Medtech (Montpellier), devenu Zimmer Biomet Robotics

L’année 2018 commence fort pour la robotique montpelliéraine. Zimmer Biomet Robotics (ex-Medtech) annonce 8 millions d’euros d’investissements, une importante stratégie de développement et une cinquantaine de recrutements à la clé. L’équipementier médical américain Zimmer Biomet (Warsaw, USA), qui a acheté Medtech en juillet 2016, veut faire de sa nouvelle entité montpelliéraine « un centre d’excellence mondial en terme de robotique » explique Marie-Anne Péchinot, directrice générale depuis septembre dernier. Zimmer Biomet investit plus de 8 millions d’euros dans ce plan de déploiement. Vingt personnes rejoindront le département de R&D, qui mobilise déjà une majeure partie du contingent montpelliérain de 63 salariés. Et trente nouvelles recrues renforceront le suivi de la qualité et des opérations d’ici la fin de l’année.

Rosa, le robot-chirurgien s’intéresse au genou

Les équipes développeront la technologie Rosa, créée en 2007 par le fondateur de Medtech, Bertin Nahum. Le dernier robot développé par la société se nomme Rosa One. Il assiste le chirurgien dans les opérations du crâne mais également dans les opérations du dos. Les équipes de R&D à Montpellier travaillent également sur le développement d’un robot pour la chirurgie du genou. La technologie Rosa est destinée à regrouper sous une seule et unique plateforme robotique plusieurs applications (crâne, colonne vertébrale, genou). La FDA (Food & Drugs Administration), organisme qui a le mandat d’autoriser la commercialisation des dispositifs médicaux sur le territoire américain, a audité avec succès le site de Montpellier en novembre 2017.

Comme les bâtiments actuels (bureau et unité de production) seront bientôt trop exigus, Zimmer Biomet Robotics prospecte actuellement pour augmenter les capacités de production et créer un centre de formation pour les équipes chirurgicales (chirurgiens et personnel de bloc opératoire).