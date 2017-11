[Nomination] Renouvellement du côté des diplômés de Sciences-Po Aix

Le 14 novembre, l’association des diplômés de Sciences-Po Aix organise un afterwork à Aix-en-Provence au carrefour de l’innovation et du numérique en présence de Stéphane Soto, directeur général d’Aix-Marseille French Tech. C’est le premier grand événement de l’année organisé par cette association, qui vient de se lancer dans une nouvelle ère. Elle a en effet tenu son assemblée générale le 21 septembre dernier. Au programme, changement de président, renouvellement quasi intégral du bureau et lancement de nouveaux projets.

Elections aux postes-clés

Si l’on ne devait retenir qu’un mot de cette assemblée générale, ce serait sans doute le «renouvellement». Dans les personnes qui s’en occupent déjà, à commencer par le président. La présidente sortante, Marie-Jane Virrion a présenté le bilan de l’année écoulée avant d’exprimer sa volonté de vouloir passer la main. A sa place, c’est Maxime Méry (promotion 2011) qui récupère la fonction de président. Anciennement investi dans l’association en région parisienne, ce chef d’entreprise (dans la communication politique) récupère ce mandat au gré d’une mutation professionnelle dans la ville de ses études. Actuellement, l’association ne compte qu’une centaine de membres, ce qui représente seulement 1% des 10 000 diplômés (estimation de Maxime Méry). Celui-ci explique ce paradoxe par «une activité ralentie ces deux dernières années». D’où l’ascension à la tête de l’association d’une équipe «presque entièrement renouvelée, et largement féminisée»

A l’exception de Marion Robert, vice-présidente, déjà présente dans le bureau lors de la précédente mandature, tous les postes-clés de l’association sont occupés par des membres qui n’étaient pas précédemment en responsabilité. Parmi elles, Virginie Tisserant (promotion 2011) qui devient secrétaire générale, Karen Jouve (promotion 2017) élue secrétaire générale adjointe, Marion Hughes (promotion 2003) devenue trésorière et Alice Debiasi (promotion 2009) nommée trésorière adjointe.

Outre la montée d’une nouvelle équipe aux postes de commandement, l’Assemblée Générale a été également marquée par un changement de cap voulu par le nouveau président qui a déjà préparé plusieurs projets prêts à éclore.

Dynamiser le réseau

En arrivant à la présidence de l’association, Maxime Méry a apporté plus d’un projet dans son sac. Pour lui, l’association doit se concentrer sur : «l’insertion professionnelle des jeunes diplomés, l’accompagnement des diplomés au sein de leur carrière et l’animation d’un réseau de diplomés convivial dans lequel on a plaisir de se retrouver».

A ces fins, il souhaite installer un programme de parrainages entre étudiants et anciens diplômés. Les diplômés rencontreront une fois par trimestre l’étudiant pour le guider et l’aiguiller dans son parcours étudiant et professionnel. A ce jour, une quinzaine de diplômés sont déjà parrains (souvent de plusieurs étudiants à la fois). Des ateliers de recherche d’emplois vont également être organisés pour aider les diplômés et les étudiants à s’insérer sur le marché du travail.

Pour dynamiser le réseau, Maxime Méry compte renforcer les fonctions des antennes locales de l’association basées dans toute la France, en particulier celle d’Aix-Marseille.