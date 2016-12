[Noël] Le casse-tête des vacances : comment occuper les enfants ?

Si pour les plus jeunes, les vacances, c’est chouette, pour les parents, c’est souvent un casse-tête car il faut pouvoir les occuper pendant ces journées d’hiver… Alors si vous vous êtes pris trop tard pour les inscrire au centre aéré ou à la maison pour tous de votre quartier, voici quelques pistes pour les jours à venir.



Sur Aix-en-Provence : L’association Kids Connection propose des stages de 7 heures du jeudi 22 au vendredi 23 décembre, pour découvrir l’architecture, le design et l’impression 3D avec initiation au logiciel 3D Slash (de 10h à 13h), ou fabriquer et programmer son propre robot pour qu’il effectue quelques gestes au pied du sapin (de 14h à 17h30).

> Tarifs : 95 et 110 €

> Carte Lattitude Provence acceptée

> 29, rue Chastel – Tél. 04 88 05 31 32



Do it yourself ? Yes, grâce à M’zelle Bulle et ses ateliers Scrap & DIY au Théâtre du ruban vert. Pour enfants à partir de 9 ans et pour adultes, de 10h à 16h. Et c’est joliment tendance !

> Tarif à la journée : 55 €

> 4, travers Notre-Dame

> Réservations : Tél. 06 60 12 31 89

L’Hôtel de Caumont ouvre ses portes aux jeunes visiteurs (7-10 ans) autour de l’art de vivre au XVIIIe siècle. La mode et les garde-robes des marquises et marquis sont au programme des vendredis 23 et 30 décembre et du lundi 2 janvier. Les samedis 24 et 31 décembre ainsi que le mercredi 28, les enfants découvriront quelques histoires de l’aristocratie aixoise à travers les jeux, les activités ou les moyens de transport utilisés à l’époque. Enfin, lundi 26, jeudi 29 décembre et dimanche 1er janvier, visite guidée de l’Hôtel et de ses somptueux salons. Et à la suite de chaque visite, ils pourront confectionner une carte pop-up en relation avec le thème.

> jusqu’au lundi 2 janvier 2017 à 10h30 – Durée 1h15

> Tarif : 11 €

> Réservation : Tél. 04 42 20 70 01 ou directement à la billetterie du centre d’art

> 3, rue Joseph Cabassol

À Fuveau : Direction la Nature avec la pépinière Terre d’ Avenir qui propose un concept original de découverte et de partage autour d’activités en prise directe avec la pépinière. C’est pour les 4-12 ans, à la demi-journée, et bien sûr il sera question de confectionner des décorations de Noël , de véritables œuvres d’art à partir d’éléments naturels ! Place aux artistes en herbe mais attention, nombre de places limitées à 12 enfants.

> Tarif : 18 €

> Renseignements et réservation : Tél. 06 20 34 09 05

> 178 RD 6 – La Barque

À Istres : La Maison des traditions, place de l’Hôtel de ville,accueille des ateliers éphémères de Noël autour de la poterie, des contes, du théâtre de papiers, de la fabrication de décorations, de cartes de Noël, du scrapbooking amis aussi du maquillage… Selon l’âge, quelques heures, l’après-midi, sur inscription à l’office du tourisme.

> Réservations : Tél. 04 42 81 76 00

À Marseille : Plusieurs ateliers de Noël ont lieu au Château de la Buzine autour de la fabrication des décorations de Noël mais aussi d’une initiation au théâtre. Jeudi 22 décembre de 9h30 à 17h : Atelier Déco de Noël pour les 6-12 ans où l’on apprend à redécorer toute la maison avec boules, couronnes, cartes… Vendredi 23, de 10h à 17h : Atelier théâtre autour de la magie de Noël, pour les 6-12 ans. Mardi 27, de 9h30 à 17h : Atelier Julius pour les 5 ans et plus avec la projection du film Julius et le père Noël, puis confection de décorations.

> Tarifs : 20 € par atelier et par enfant (prévoir pique-nique et goûter)

> Places limitées Réservation au préalable à effectuer au 04.91.45.27.60

> Parc des 7 collines, 56 traverse de la Buzine – Marseille 11e



Le Préau des Accoules s’est également mis à l’heure du XVIIIe siècle et propose aux enfants un atelier « croquis » sur place, après la visite de la mini exposition sur Un siècle à croquer : regards sur les dessins du XVIIIe siècle, notamment sur le premier thème du Retour à la nature : un regard nouveau sur la nature, si cher aux penseurs du siècle des Lumières. À partir de 6 ans et bien plus, le samedi à 15h30.

Quant à l’exposition, cette première partie se déroule jusqu’au 31 décembre 2016 et sera suivie par deux autres thèmes à venir jusqu’au 30 mai 2017.

> Tarif : gratuit sur inscription

> Réservation : Tél. 04.91.91.52.06

> 29, montée des Accoules – Marseille, 2e

Histoire de partir au bout du monde, tout en restant à Marseille, direction la Vieille Charité et le MAAOA – ou musée d’arts africains, océaniens, amérindiens – qui organise des ateliers, pour les 6-12 ans, autour de ses collections. Vendredi 23, de 10h à 12h, il sera question de Plumes, duvet et compagnie de toutes les couleurs grâce aux superbes parures des Indiens d’Amazonie. Là, ils confectionneront un magnifique collier de plumes sur le modèle du collier de mariage Erikbatsa découvert durant la visite.

> Tarif : 5 €

> Centre de la Vieille Charité – Marseille, 2e

> Renseignements au 04 91 14 58 38 ­ou par mail dgac-maaoa@mairie-marseille.fr

Au Château Borély, les 6 ans et plus peuvent confectionner leur besace, saccoche ou ballot, en lien direct avec l’exposition Missions Mode : styles croisés. Là, le style sera camouflé ou pailleté ? Réponse le jeudi 22 à 14h et vendredi 23 à 10h30. Enfin, le jeudi 29 à 10h30, il sera question de médaille. Qu’elle soit en toc ou bricolée, elle sera si jolie à accrocher au revers de sa doudoune ! Attention, ces ateliers sont limités à 10 enfants, donc réservation vivement conseillée.

> Tarif : 5 €

> Musée Borély – Marseille, 8e

> Renseignements : Tél. 04 91 55 33 60 ou 04 91 55 33 64

Attention, tous les musées de Marseille seront fermés les 25-26 décembre et le 1er janvier.