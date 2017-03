[Services] Un voiturier à l’aéroport Marseille-Provence et à la gare TGV d’Aix-en-Provence

Depuis le lundi 20 mars, Blue Valet officie en tant que voiturier-parking sur les sites de l’aéroport Marseille-Provence et de la gare TGV d’Aix-en-Provence. Un service à destination des voyageurs : après une réservation effectuée en ligne jusqu’à la veille du départ, un voiturier attend le client à son arrivée à la gare ou l’aéroport et prend en charge son véhicule qu’il lui rendra à son retour, au même endroit. Fini la perte de temps pour trouver une place, pour payer avant de retrouver son véhicule à l’autre bout du site : Blue Valet s’en charge.

REPÈRE :

Blue Valet est une société de services née en avril 2015 et installée tout d’abord sur l’aéroport de Bordeaux-Mérignac puis à la gare Bordeaux Saint-Jean. En deux ans, elle s’est développée sur quatre aéroports (Toulouse-Blagnac, Nice-Côte d’Azur, Nantes-Atlantique et Marseille-Provence) et la gare TGV d’Aix-en-Provence.