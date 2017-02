[On a aimé] Skola, une boutique-école ouvre ses portes aux Terrasses du Port

C’est une synergie qui a donné naissance à ce projet, plusieurs acteurs sociaux et économiques de notre métropole engagés autour d’une volonté commune : rendre accessible le marché de l’emploi. L’Ouvre-Boîte, crée en 2015 par la Fondation Apprentis d’Auteuil en Paca, se lance le défi de former 20 jeunes au métier de vendeur au travers d’une boutique école. Pôle Emploi, l’Ecole de la deuxième chance, les Terrasses du Port, Kaporal ou encore la MMMM, tous s’impliquent pour permettre à l’opération d’être un succès. Un projet innovant, les 20 jeunes apprentis recrutés sur le seul critère de la motivation, intègrent un programme de formation alternant ateliers dispensés par des professionnels du secteur et mise en situation réelle au sein de la boutique Skola (école en suédois.) Les profils sont très différents, chacun amène ses compétences acquises durant leurs expériences professionnelles dans des domaines parfois éloignés du prêt-à-porter, de la restauration à l’aide à domicile.



Du 20 février au 21 avril 2017, 9 filles et 11 garçons faiblement diplômés vont apprendre le métier de la vente au travers de 360 heures de formation et modules. Base des techniques de vente, connaissance du produit, savoir-être, communication ou encore l’anglais, une formation complète pour avancer pas à pas.

Ces jeunes marseillais ont répondu à la candidature lancée par l’Ouvre-Boîte, les Apprentis d’Auteuil, l’École de la deuxième chance et le Pôle Emploi. Au milieu des 200 candidatures reçues, le jury a sélectionné les profils les plus motivés. Agés de 19 à 27 ans, et venant de tous horizons, ils se retrouvent sur le terrain; quoi de mieux que la pratique pour apprendre les rudiment du métier ! Un concept novateur qui existe grâce à l’engagement des professionnels du secteur.

Une boutique branchée

C’est au deuxième étage du Centre Commercial des Terrasses du Port sur 150m2 que se trouve la boutique école. Un espace mis à disposition gracieusement par le centre sous l’impulsion de Sandra Chalinet la directrice générale. Un concept store presque comme les autres, déco épurée et marques attractives, les jeunes vendeurs nous accueillent tout sourire. Sur place on retrouve plusieurs marques métropolitaines Kaporal et sa « petite soeur » Joe Retro, La Nouvelle lingerie Lauréate du Fashion Prize de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, Marseille Sometimes et ses impressions made in sud, mais aussi Veja ou encore Coralie.



Sur les conseils parfois encore un peu timides des jeunes étudiants on fait son shopping dans une ambiance conviviale et décontractée. Skola est une expérience unique qui place le consommateur en formateur. En effet il est important pour les jeunes apprentis d’avoir le retour et les encouragements du client.

Dans quelques semaines, les jeunes marseillais de la promo Skola 2017 seront sur le marché de l’emploi avec on l’espère à la clé l’embauche ! Une initiative remarquable et un joli coup de pouce à la jeunesse.