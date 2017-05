La nette victoire d’Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle

La réplique du séisme du 1er tour a bien eu lieu dimanche 7 mai avec une victoire nette sans bavure du camp des républicains face à la menace de l’extrême droite. Avec plus de 65% des voix et quelque 20 millions de voix contre 11 millions de suffrages à Marine Le Pen, Emmanuel Macron peut s’enorgueillir d’une vraie dynamique par rapport au 1er tour où il avait obtenu 24% des voix. De quoi réjouir les fidèles à l’instar du maire de Lyon Gérard Collomb mais aussi d’adversaires comme Christian Estrosi et Renaud Muselier (lire les réactions sur notre fil d’informations). Le nouveau président qui prendra ses fonctions officiellement lundi 15 mai, a fêté sa victoire sur l’esplanade du Louvre (photo une) puis à son QG de campagne.

Les partis traditionnels comme le Parti socialiste ou Les Républicains sont désormais traversés par des divisons sur le comportement à adopter vis à vis de la majorité présidentielle. Des réactions sont en effet plus hostiles. L’élection d’Emmanuel Macron est d’abord due à l’apport de voix mobilisées face au risque de l’extrême droite soulignent ses adversaires. Des électeurs et des leaders (Mélenchon, Duflot, Baroin) ont dès dimanche 7 mai appelé à voter contre M. Macron lors des législatives de juin prochain. D’autres soulignent le taux d’abstention (26% selon des chiffres provisoires) ou le nombre de vote blancs ou nuls (près de 12% des votants).

Dans à peine un mois le rendez-vous des législatives devra confirmer ou corriger la présidentielle. Christophe Castaner, l’un des fidèles du nouveau président ne réclame pas « un état de grâce mais un état de confiance. » C’est une élection à quatre tours expliquait un spécialiste de l’opinion sur le plateau de France 2. La moitié du chemin a donc été parcouru.