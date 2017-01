[Musique] Tous fous de classique avec La Criée

La 5e édition de La Folle Criée se tient samedi 28 et dimanche 29 janvier au théâtre national de Marseille. Douze concerts programmés sur deux jours par René Martin, le créateur de la Folle Journée de Nantes et du Festival international de piano de la Roque-d’Anthéron, autour du thème de la danse. Un festival à découvrir en famille, les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes !

Néophytes, bienvenue ! Ici, nul besoin de s’y connaître en musique classique pour apprécier de belles pages musicales interprétées par des musiciens de renommée internationale. C’est le pari fait, dès 1995, par le Nantais René Martin en organisant la première Folle Journée dans sa ville. Depuis, vif succès à l’appui, les Folles Journées se sont multipliées, en France comme à l’étranger. Grâce au théâtre national de La Criée, Marseille a droit également à sa Folle Journée qui explore cette fois le thème transversal des danses. Valse, mazurka, boléro, tango, tarentelle, bourrée… , autant d’œuvres signées par les plus grands parmi Litz, Schumann, Debussy, Chopin. Et au public de concocter son parcours musical selon ses envies ou sa curiosité puisque les concerts se suivent, sans jamais se ressembler, et ne durent, chacun, que 45 minutes.

À noter que les « petites oreilles » sont très attendues à cette fête de la musique classique, notamment lors du concert commenté d’ouverture, samedi 28 à 11h, pour les plus de 7 ans. Il sera question de Danses traditionnelles avec Grieg, Borodine et Ravel, sous les doigts experts du duo de pianistes Jatekok. Autre rendez-vous pour les plus jeunes, à partir de 4 ans, un concert gratuit de l’ensemble vocal Voces 8, dans le hall du théâtre, le dimanche 29 à 11h. Lauréat de nombreux prix internationaux, Voces 8 se produira également la veille sur la scène de la grande salle dans un répertoire aux multiples sonorités.

La Folle Criée se terminera sur les œuvres de Chopin en compagnie du pianiste Abdek Rahman El Bacha.