Muselier poursuit Hollande et Valls pour « faux , et usage de faux, en écriture publique »

C’est du jamais vu dans l’histoire de la République! Selon le « Journal du dimanche », le président régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur déposera ce lundi 11 septembre auprès du procureur de Marseille une plainte pour « faux , et usage de faux, en écriture publique ».

Il s’agit du projet de budget 2017 de la France, tel qu’il fut présenté au parlement l’automne dernier, par le gouvernement de Manuel Valls, et ses ministres de Bercy. Un document qualifié en juin par la cour des comptes comme non sincère, c’est-à-dire truffé d’omissions ou de mensonges. En particulier est soulignée une sous-évaluation des dépenses de l’Etat de l’ordre de six milliards d’euros. L’élu marseillais s’indigne de telles pratiques, qu’il estime « frauduleuses ».

Rétablir la vertu

Selon le code pénal, un responsable convaincu d’un tel crime peut être puni de 15 ans de prison et plus de 200 000€ d’amende. Ancien secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Renaud Muselier se défend cependant de vouloir jeter François Hollande et autre Sapin derrière les barreaux des Baumettes. Il souhaite que l’exercice politique ne puisse plus s’exonérer de preuves raisonnables, et qu’il tende plutôt vers la vertu et l’honnêteté, que de tabler sur de douteuses prévisions d’incertaine croissance.

Au cas – probable – où la justice classerait sans suite cette requête, à puissant fumet médiatique, le docteur Muselier se dit prêt à réitérer sa demande auprès du parquet. Comme pourrait le faire n’importe quel contribuable, estimant avoir été trompé ou abusé par cette loi de finances.

Dans ce cas, un juge serait chargé d’instruire, et donc d’entendre les principaux suspects. À savoir l’ancien président Hollande, son premier ministre Valls, ainsi que MM. Sapin et Eckert.

Si cela se produit dans le monde réel à venir, le président de la Région pourra se flatter d’avoir provoqué l’ouverture d’un nouveau chapitre dans la vie politique de son pays.